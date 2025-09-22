تقرير: نواف العقيدي يغيب عن مواجهة النصر ضد اتحاد جدة

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 11:13

كتب : FilGoal

رونالدو ونواف العقيدي

تأكد استمرار غياب نواف العقيدي حارس مرمى النصر عن المواجهة المقبلة ضد اتحاد جدة بسبب عدم التعافي من الإصابة.

ويواجه النصر فريق اتحاد جدة على ملعب الإنماء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن نواف العقيدي سيستمبر في الغياب أمام اتحاد جدة بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية وأبعدته عن المشاركة مع الفريق.

وأشار التقرير إلى أن جورجي جيسوس سيستمر في الاعتماد على الحارس المحلي بسبب الأجانب.

ويعاني العقيدي من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي من الإصابة.

وحقق النصر الفوز على الرياض بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

ويتقاسم النصر واتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث جولات.

وتغلب اتحاد جدة على كل من الأخدود والفتح والنجمة على الترتيب.

بينما النصر تغلب على التعاون والخلود والرياض.

وتقام المواجهة المرتقبة بين فريقي اتحاد جدة والنصر مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة.

