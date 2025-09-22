"صلاح من أجل الحلم".. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025 حفل التتويج بالكرة الذهبية.

ويشهد الحفل عدد من الجوائز المختلفة أبرزها جائزة أفضل لاعب في العالم بالموسم الماضي.

صلاح بطل الدوري الإنجليزي وهدافه مع ليفربول، ينافس لامين يامال ورافينيا ثنائي برشلونة، وعثمان ديمبيلي وأشرف حكيمي وفيتينيا من باريس سان جيرمان، ضمن أبرز الأسماء المرشحة للجائزة.

وتوج رودري لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا بالنسخة الأخيرة من الكرة الذهبية والتي كانت في 2024.

وتقام مراسم حفل الكرة الذهبية في تمام التاسعة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت مصر.

ويذاع الحفل عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة.

وينافس صلاح على الجائزة مع 29 لاعبا.

صلاح واحد من ثنائي عربي ينافس على الجائزة مع أشرف حكيمي نجم المغرب وباريس سان جيرمان.

ويتواجد مع الدولي المصري زميليه فيرجيل فان دايك وأليكسيس ماك أليستر.

بالإضافة إلى زميله الجديد فلوريان فيرتز صانع ألعاب ألمانيا وباير ليفركوزن السابق.

في حفل الموسم الماضي احتل محمد صلاح المركز 11 في القائمة النهائية لترتيب اللاعبين الأفضل في العالم.

ويعد هذا المركز هو الأكثر تراجعا لـ محمد صلاح منذ أن بدأ المنافسة في سباق الكرة الذهبية.

وكان أفضل مركز لـ محمد صلاح في ترتيب اللاعبين الأفضل في العالم بحفل الكرة الذهبية في عام 2019 عندما احتل المركز الخامس.

وكرر صلاح المركز الخامس في ترتيب أفضل اللاعبين بحفل الكرة الذهبية في عام 2022 الماضي.

