مواعيد مباريات الإثنين 22 سبتمبر 2025.. ثلاث مواجهات بالدوري المصري وكلاسيكو فرنسا

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 10:39

كتب : FilGoal

عبد الرحيم دغموم - المصري ضد غزل المحلة

يشهد اليوم الإثنين الموافق 22 من شهر سبتمبر 2025 انطلاق منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

الدوري المصري

يواجه فاركو فريق المصري في افتتاح منافسات الجولة الثامنة في تمام الخامسة مساء على استاد السويس.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت 1.

بينما يستضيف بتروجت فريق غزل المحلة على استاد المقاولون العرب في تمام الثامنة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت 2.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على زد في تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة ويذاع عبر قناة أون سبورت 1.

الدوري الفرنسي

يستضيف مارسيليا فريق باريس سان جيرمان في تمام التاسعة مساء بكلاسيكو الدوري الفرنسي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وكان من المقرر إقامة المباراة أمس الأحد لكن تم تأجيلها بسبب سوء حالة الطقس.

الدوري المصري كلاسيكو فرنسا
