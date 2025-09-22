فك شراكة تفوق تاريخي.. إنتر يتجاوز ساسولو بثنائية

حقق إنتر فوزا هاما على ساسولو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل فيديريكو ديماركو وطارق موهاريموفيتش "ذاتيا" ثنائية إنتر.

بينما أحرز وليد شديرة هدف ساسولو الوحيد.

وعاد النيراتزوري لطريق الانتصارات في الكالتشيو بعد الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام أودينيزي ويوفنتوس.

وتمكن إنتر من فك شراكة التفوق التاريخي في المواجهات بين الفريقين.

وكان التعادل مسيطرا على المواجهات المباشرة بين النيراتزوري والنيروفيردي بـ 10 انتصارات لكل فريق.

وبفوز إنتر تمكن من فك الشراكة وتجاوز ساسولو إذ حقق إنتر فوزه الـ 11 على ساسولو مقابل 10 في جميع المسابقات.

ويعتبر البعبع لفريقي ميلانو دومينيكو بيراردي هو الهداف التاريخي لهذه المواجهة بتسجيله 8 أهداف.

ورفع إنتر رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما توقف رصيد ساسولو عند النقطة الثالثة في المركز الـ 14.

