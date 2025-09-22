فك شراكة تفوق تاريخي.. إنتر يتجاوز ساسولو بثنائية

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 00:48

كتب : محمد رؤوف

فيديريكو ديماركو - إنتر - ساسولو

حقق إنتر فوزا هاما على ساسولو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل فيديريكو ديماركو وطارق موهاريموفيتش "ذاتيا" ثنائية إنتر.

بينما أحرز وليد شديرة هدف ساسولو الوحيد.

أخبار متعلقة:
التاريخ يكرر نفسه.. تورام يعيد ما فعله كريسبو منذ 23 عاما ويقود إنتر للتفوق على أياكس سكاي: الموافقة على بيع سان سيرو إلى ميلان وإنتر بلدية ميلانو: وافقنا على بيع سان سيرو إلى ميلان وإنتر تقرير يكشف كواليس رفض تودور رحيل بطل يوفنتوس ضد إنتر

وعاد النيراتزوري لطريق الانتصارات في الكالتشيو بعد الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام أودينيزي ويوفنتوس.

وتمكن إنتر من فك شراكة التفوق التاريخي في المواجهات بين الفريقين.

وكان التعادل مسيطرا على المواجهات المباشرة بين النيراتزوري والنيروفيردي بـ 10 انتصارات لكل فريق.

وبفوز إنتر تمكن من فك الشراكة وتجاوز ساسولو إذ حقق إنتر فوزه الـ 11 على ساسولو مقابل 10 في جميع المسابقات.

ويعتبر البعبع لفريقي ميلانو دومينيكو بيراردي هو الهداف التاريخي لهذه المواجهة بتسجيله 8 أهداف.

ورفع إنتر رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما توقف رصيد ساسولو عند النقطة الثالثة في المركز الـ 14.

الدوري الإيطالي ساسولو إنتر ديماركو
نرشح لكم
رسالة التوأم حسن لدعم محمد صلاح قبل حفل الكرة الذهبية تألق العائدين من العقاب مستمر.. برشلونة يهزم خيتافي ويواصل مطاردة ريال مدريد جوارديولا يفسر تخليه عن الاستحواذ أمام أرسنال ريندرز: كنت أبحث عن دوكو قبل صناعة هدف هالاند بيليجريني: كنت على وشك الرحيل من روما ثم سجلت في الدربي انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) خيتافي الثاني على التوالي.. فليك يستبعد راشفورد من تشكيل برشلونة لهذا السبب أرتيتا: حاصرنا مانشستر سيتي بتقليل فرصه.. ولا يمكن التحكم في انتصارات ليفربول
أخر الأخبار
فك شراكة تفوق تاريخي.. إنتر يتجاوز ساسولو بثنائية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رسالة التوأم حسن لدعم محمد صلاح قبل حفل الكرة الذهبية 3 ساعة | الكرة المصرية
هشام نصر: سحب أرض أكتوبر كانت مفاجأة صادمة.. وقريبا سنسدد مستحقات اللاعبين 3 ساعة | الدوري المصري
هشام نصر: هذا هو الفارق في إدارة الكرة قبل وبعد جون إدوارد 3 ساعة | الدوري المصري
الأولى للفريقين.. محمود ناجي حكما لمباراة حرس الحدود والأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
الخامسة للأبيض والثانية في الموسم الحالي.. مصطفى الشهدي حكم مباراة الزمالك والجونة 3 ساعة | الدوري المصري
تألق العائدين من العقاب مستمر.. برشلونة يهزم خيتافي ويواصل مطاردة ريال مدريد 3 ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - موقف عبد الحميد بسيوني النهائي من مباراة الأهلي 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي 3 الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A 4 خبر في الجول - عقبة وحيدة في مفاوضات الأهلي مع أورس فيشر
/articles/513893/فك-شراكة-تفوق-تاريخي-إنتر-يتجاوز-ساسولو-بثنائية