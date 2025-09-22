رسالة التوأم حسن لدعم محمد صلاح قبل حفل الكرة الذهبية
الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 00:34
كتب : FilGoal
كتب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب رسالة دعم لمحمد صلاح قائد الفراعنة قبل حفل الكرة الذهبية.
ونشر التوأم حسن عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام":
قياسا بالصعوبات التي واجهها طوال مشواره فهو يستحقها.
قياسا بحجم التحديات التي تغلب عليها فهو يستحقها.
قياسا بسنوات من التألق والتميز والإبداع في أقوى دوري في العالم فهو يستحقها.
فمن الصعب أن تصل للقمة ولكن كل الصعوبة تكمن في الاستمرار على القمة.
وقد وصل للقمة واستمر عليها لسنوات طويلة بفضل الله أولا ثم موهبته واجتهاده وإصراره حتى أصبح نموذجا يحتذى لكل الباحثين عن النجاح.
فهل آن الأوان أن تنصفه كرة القدم وينصفه من بيدهم اختيار الفائز؟
دعواتنا ودعوات كل المصريين وكل جمهور صلاح حول العالم بأن يكون صلاح هو الفائز بالكرة الذهبية لتكون خير تتويج لمسيرة لاعب عظيم قد لا يتكرر مرة أخرى
في تاريخنا الكروي المصري والعربي والإفريقي بل والعالمي.
ويقام الحفل مساء الاثنين وفيه سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة المرموقة لأفضل لاعب في العالم عن موسم 2024-2025.
صلاح بطل الدوري الإنجليزي وهدافه مع ليفربول، ينافس لامين يامال ورافينيا ثنائي برشلونة، وعثمان ديمبيلي وأشرف حكيمي وفيتينيا من باريس سان جيرمان، ضمن أبرز الأسماء المرشحة للجائزة.