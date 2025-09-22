هشام نصر: سحب أرض أكتوبر كانت مفاجأة صادمة.. وقريبا سنسدد مستحقات اللاعبين

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 00:25

كتب : FilGoal

هشام نصر

عبر هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن المفاجأة الصادمة بسحب أرض أكتوبر.

وقال نصر عبر أون سبورت 1: "أرض أكتوبر تحمل جزءا كبيرا من آمال الجماهير، مجلس الإدارة يحاول إيجاد حلول لحل هذه الأزمة".

وأضاف "الزمالك خلال عام ونصف توج بـ 3 بطولات رغم المديونيات، ورفع إيقاف القيد في نفس الفترة 5-6 مرات".

وتابع "توجد حلول أخرى غير أرض أكتوبر لحل المشاكل المالية، نادي الزمالك لن ينتهي بدون هذه الأرض".

وواصل "سحب أرض أكتوبر كانت مفاجأة صادمة لنا، الزمالك يعاني من كم المشاكل لكن يظل "أنا الزمالك"، اتخذنا خطوات لحدوث انفراجة، مستعدون للذهاب إلى فخامة الرئيس لنشرح له الأمر، التجهيزات الأرضية التي طلبناها في الجمرك الآن".

وأوضح "ديون الزمالك تبلغ 2.5 مليار جنيه، قريبا سيتم دفع المستحقات للاعبين".

وكشف "تقييمي لعملنا كمجلس إدارة 6 أو 7 من 10".

وتابع "أعلم أن الجماهير غير راضية عن عملنا، لكن أنا أشعر بهم، القرار ليس عن طريقهم لأنهم لا يعرفون ما يحدث على أرض العمل".

وعن العمل على فرع ثالث قال: "نحن نعمل على أشياء لم نعلن عنها بعد".

وأردف "نحتاج إلى أكثر من عامين لتحقيق استقرار النادي من الناحية المالية والرياضية".

وأوضح "يوجد سقف للتعاقدات لنادي الزمالك طبقا للإمكانيات المالية، لكن لا توجد فئات، بل يوجد تقييم اللاعب بناء على إمكانياته فليس من الصواب أن يطلب لاعب ما الحصول على 100 مليون، والتجربة أثبتت أن بهذا المبلغ من الممكن ضم لاعبين أفضل".

وشكر عبد الله السعيد لاعب الفريق قائلا: "أشكره على قيادته للفريق وتوجيهه للاعبين داخل وخارج الملعب، أي زميل له سينفذ ما يقوله لإنه يرى ما يفعله السعيد في الملعب، كان من الممكن أن يتواجد لاعب آخر في هذه المكانة".

وأنهى حديثه "أشكر ممدوح عباس فهو أكبر الداعمين على شكل تبرعات وليس قروضا".

الزمالك الدوري المصري عبد الله السعيد هشام نصر
