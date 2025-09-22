هشام نصر: هذا هو الفارق في إدارة الكرة قبل وبعد جون إدوارد

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 00:15

كتب : FilGoal

محمد متولي - جون إدوارد - عبد الرحمن إسماعيل - الزمالك

أوضح هشام ناصر نائب رئيس الزمالك الفارق في إدارة الكرة قبل وبعد تعيين جون إدوارد.

ويعد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك.

وقال نصر عبر أون سبورت 1: "الزمالك خلال عام ونصف توج بـ 3 بطولات رغم المديونيات، ورفع إيقاف القيد في نفس الفترة 5-6 مرات".

أخبار متعلقة:
الخامسة للأبيض والثانية في الموسم الحالي.. مصطفى الشهدي حكم مباراة الزمالك والجونة الرياضية: بيراميدز يشتري 1500 تذكرة لمباراة أهلي جدة.. ورابطة الزمالك حاضرة مران الزمالك – تخفيف الأحمال البدنية وفيريرا يركز على الفنيات طريق الزمالك - ديكاداها يتغلب على الزمالة السوداني في الكونفدرالية

وكشف "فريق الكرة كان يتم إدارته بطريقة معينة في الماضي وتمكن من التتويج بعدد من البطولات، لكن ارتكبنا أخطاء بسبب الضغوطات".

وواصل "ارتكبنا الأخطاء الإدارية في توجيه صرف الأموال وهذا لا يتعدى نسبته 20% أو 30%، لذلك كنا نبرم بعض الصفقات ليست على آمال الجمهور، لكن تمكنا من التتويج بالبطولات".

وتابع "قررنا تعيين مدير للتعاقدات وجلست مع جون إدوارد ثم قررنا تعيينه كمدير رياضي وهناك فارق بين المدير الرياضي ومدير التعاقدات، جون إدوارد مدير رياضي بكل ما تحمله الكلمة من معنى تحت إدارة النادي".

وشرح "مصادر الأموال لسد الموازنة المطلوبة أهمها أرض أكتوبر وبيع اللاعبين والبث والرعاية وجزء يستطيع جون إدوارد استقطابه كراع على قميص الفريق".

وعن تواجد شركة لإدارة الزمالك قال: "لا، جون إوارد هو مدير رياضي لنادي الزمالك كلماتي واضحة".

وتابع "بعد جون إدوارد أصبح التنظيم وطريقة التنفيذ أفضل بمعرفة معلومات عن اللاعبين الفنية والطبية وتعيين المدرب والرؤية، لكن هذا لا يعني أن ما قبله كانت الأمور سيئة بل توجنا بالبطولات، لكن لما لا نصبح أفضل".

وأنهى حديثه "من اليوم الأول وضعنا أهداف لكل عام لكن على سبيل المثال إذا حدثت أي خسائر في العام الأول فسنحلل الأمور قبل أي شيء، لا نستطيع لوم جون إدوارد على التمويل أو مثل هذه الأمور".

الزمالك هشام نصر جون إدوارد
نرشح لكم
هشام نصر: سحب أرض أكتوبر كانت مفاجأة صادمة.. وقريبا سنسدد مستحقات اللاعبين الأولى للفريقين.. محمود ناجي حكما لمباراة حرس الحدود والأهلي الخامسة للأبيض والثانية في الموسم الحالي.. مصطفى الشهدي حكم مباراة الزمالك والجونة خبر في الجول - موقف عبد الحميد بسيوني النهائي من مباراة الأهلي محمد يوسف: لم يصل أي عروض لـ إمام.. وندرس فكرة المدرب المصري لـ الأهلي راحة للاعبي الأهلي من التدريبات لتجنب الإجهاد قبل مواجهة حرس الحدود قناة الأهلي: إمام عاشور يغادر المستشفى.. وبرنامج غذائي خاص له مران الزمالك – تخفيف الأحمال البدنية وفيريرا يركز على الفنيات
أخر الأخبار
فك شراكة تفوق تاريخي.. إنتر يتجاوز ساسولو بثنائية ساعة | الكرة الأوروبية
رسالة التوأم حسن لدعم محمد صلاح قبل حفل الكرة الذهبية ساعة | الكرة المصرية
هشام نصر: سحب أرض أكتوبر كانت مفاجأة صادمة.. وقريبا سنسدد مستحقات اللاعبين ساعة | الدوري المصري
هشام نصر: هذا هو الفارق في إدارة الكرة قبل وبعد جون إدوارد ساعة | الدوري المصري
الأولى للفريقين.. محمود ناجي حكما لمباراة حرس الحدود والأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
الخامسة للأبيض والثانية في الموسم الحالي.. مصطفى الشهدي حكم مباراة الزمالك والجونة 2 ساعة | الدوري المصري
تألق العائدين من العقاب مستمر.. برشلونة يهزم خيتافي ويواصل مطاردة ريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - موقف عبد الحميد بسيوني النهائي من مباراة الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي 3 الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A 4 خبر في الجول - عقبة وحيدة في مفاوضات الأهلي مع أورس فيشر
/articles/513890/هشام-نصر-هذا-هو-الفارق-في-إدارة-الكرة-قبل-وبعد-جون-إدوارد