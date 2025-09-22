هشام نصر: هذا هو الفارق في إدارة الكرة قبل وبعد جون إدوارد

أوضح هشام ناصر نائب رئيس الزمالك الفارق في إدارة الكرة قبل وبعد تعيين جون إدوارد.

ويعد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك.

وقال نصر عبر أون سبورت 1: "الزمالك خلال عام ونصف توج بـ 3 بطولات رغم المديونيات، ورفع إيقاف القيد في نفس الفترة 5-6 مرات".

وكشف "فريق الكرة كان يتم إدارته بطريقة معينة في الماضي وتمكن من التتويج بعدد من البطولات، لكن ارتكبنا أخطاء بسبب الضغوطات".

وواصل "ارتكبنا الأخطاء الإدارية في توجيه صرف الأموال وهذا لا يتعدى نسبته 20% أو 30%، لذلك كنا نبرم بعض الصفقات ليست على آمال الجمهور، لكن تمكنا من التتويج بالبطولات".

وتابع "قررنا تعيين مدير للتعاقدات وجلست مع جون إدوارد ثم قررنا تعيينه كمدير رياضي وهناك فارق بين المدير الرياضي ومدير التعاقدات، جون إدوارد مدير رياضي بكل ما تحمله الكلمة من معنى تحت إدارة النادي".

وشرح "مصادر الأموال لسد الموازنة المطلوبة أهمها أرض أكتوبر وبيع اللاعبين والبث والرعاية وجزء يستطيع جون إدوارد استقطابه كراع على قميص الفريق".

وعن تواجد شركة لإدارة الزمالك قال: "لا، جون إوارد هو مدير رياضي لنادي الزمالك كلماتي واضحة".

وتابع "بعد جون إدوارد أصبح التنظيم وطريقة التنفيذ أفضل بمعرفة معلومات عن اللاعبين الفنية والطبية وتعيين المدرب والرؤية، لكن هذا لا يعني أن ما قبله كانت الأمور سيئة بل توجنا بالبطولات، لكن لما لا نصبح أفضل".

وأنهى حديثه "من اليوم الأول وضعنا أهداف لكل عام لكن على سبيل المثال إذا حدثت أي خسائر في العام الأول فسنحلل الأمور قبل أي شيء، لا نستطيع لوم جون إدوارد على التمويل أو مثل هذه الأمور".