الأولى للفريقين.. محمود ناجي حكما لمباراة حرس الحدود والأهلي
الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 00:14
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام أسماء طاقم تحكيم مباراة حرس الحدود والأهلي.
ويلعب حرس الحدود ضد الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل، وتقام المباراة على استاد الكلية الحربية.
ويدير المباراة محمود ناجي، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب وخالد حسين، وأحمد ناجي حكما رابعا.
وعبد العزيز السيد للفيديو، ويعاونه محمد أحمد الشناوي.
ويحتل الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، ويأتي حرس الحدود في المركز الـ13 برصيد 8 نقاط.
وتعد المباراة هي الأولى للفريقين هذا الموسم تحت القيادة التحكيمية لمحمود ناجي.
وأدار محمود ناجي مباراتين في الدوري المصري هذا الموسم، الأولى فاز فيها بتروجت على المقاولون بهدف، والثانية فاز فيها الزمالك على المصري 3-0.
