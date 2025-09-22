الخامسة للأبيض والثانية في الموسم الحالي.. مصطفى الشهدي حكم مباراة الزمالك والجونة

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 - 00:14

كتب : FilGoal

مصطفى الشهدي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ضد الجونة بقيادة مصطفى الشهدي.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم الساحة: مصطفى الشهدي

المساعدان: أحمد حسام طه وطارق مصطفى

الحكم الرابع: هيثم عثمان

حكم تقنية الفيديو: محمود عاشور

حكم الفيديو المساعد: أحمد جمال

وهذه خامس مباراة يديرها الشهدي للفريق الأبيض، والثانية في الموسم الحالي.

وسبق له إدارة مباراة واحدة في موسم 2022-2023، انتهت بالتعادل 2-2 مع فاركو.

وفي موسم 2023-2024 أدار مباراة الزمالك أمام فاركو أيضا، وانتهت بالتعادل 1-1.

أما في الموسم الماضي 2024-2025ن فأدار مباراة المرحلة النهائية أمام بتروجت، وشهدت فوز الزمالك 3-1.

وأخيرا في الموسم الحالي أدار مباراة الجولة الثالثة التي شهدت فوز الأبيض على مودرن سبورت 2-1.

أما الجونة فسيصبح أكثر فريق أدار الشهدي مباريات له، حيث أنها ستكون المباراة السادسة، ليفض الاشتباك مع سيراميكا كليوباترا.

ولم يحقق الجونة فوزا واحدا أمام صافرة الشهدي، بتعادل في البداية و4 هزائم متتالية.

في موسم 2023-2024 تعادل الجونة مع الإسماعيلي سلبيا، وخسر أمام مودرن سبورت "فيوتشر آنذاك" 3-1.

وفي الموسم الماضي خلال المرحلة الأولى خسر أمام غزل المحلة والاتحاد السكندري بنفس النتيجة 1-0، وفي مرحلة تفادي الهبوط خسر أمام الإسماعيلي 1-0.

موعد مباراة الزمالك والجونة

يواجه الزمالك منافسه الجونة في الجولة الثامنة من الدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتقام المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت.

