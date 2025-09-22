تألق العائدين من العقاب مستمر.. برشلونة يهزم خيتافي ويواصل مطاردة ريال مدريد

تغلب برشلونة على ضيفه خيتافي بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فقد تأخر ماركوس راشفورد عن التدريب التنشيطي الأخير قبل المباراة لبضع دقائق، مما تسبب بقرار المدرب الألماني هانزي فليك بإبعاده من التشكيل الأساسي.

راشفورد شارك في الشوط الثاني وصنع هدفا، على غرار ما حدث مع رافينيا في المباراة السابقة أمام فالنسيا.

رافينيا خرج من التشكيل لنفس السبب، وشارك في الشوط الثاني وسجل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز ساحق للبلوجرانا 6-0.

وبدأ برشلونة بجوان جارسيا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي جول كوندي وأندرياس كريستنسن وإريك جارسيا وجيرارد مارتين، وفي الوسط بيدري وفرينكي دي يونج وداني أولمو، وثلاثي هجومي مكون من رافينيا وفيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي.

تقدم فيران توريس في الدقيقة 15 بتسديدة قوية بعد تمريرة رائعة بالكعب من داني أولمو.

وفي الدقيقة 35 سجل توريس ثاني الأهداف من انفراد بحارس المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني أتى ماركوس راشفورد بدلا من رافينيا.

وفي الدقيقة 60 حل فيرمين لوبيز ومارك كاسادو بدلا من فيران توريس وفرينكي دي يونج.

وأسهم ماركوس راشفورد بصناعة الهدف الثالث الذي سجله داني أولمو في الدقيقة 62.

ثم أتى روني بردغجي بدلا من بيدري في الدقيقة 76.

وأخيرا حل رونالد أراوخو بدلا من جيرارد مارتين في الدقيقة 83.

النتيجة رفعت رصيد برشلونة إلى 13 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر بالعلامة الكاملة.

ويليهما فياريال وإسبانيول بـ 10 نقاط، ثم إلتشي وريال بيتيس وأتلتيك بلباو وخيتافي، جميعهم بـ 9 نقاط، إلا ان فارق الأهداف ترك خيتافي في المركز الثامن.

