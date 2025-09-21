محمد يوسف: لم يصل أي عروض لـ إمام.. وندرس فكرة المدرب المصري لـ الأهلي

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي عن حقيقة وصول بعض العروض لإمام عاشور لاعب الفريق في الفترة الحالية.

وقال يوسف عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لم تصلنا أي عروض لـ إمام عاشور في الوقت الحالي، كان هناك بعض العروض عقب كأس العالم للأندية وانتهى الأمر وقتها".

وأضاف "إذا كان هناك لاعب يرغب في الرحيل عن الأهلي فلا يوجد مشكلة ونرحب بذلك بالشكل الذي يحفظ حقوق النادي".

وواصل "زيزو خارج مباراة حرس الحدود ويتم تجهيزه لمواجهة الزمالك في القمة".

وأكمل "وليد صلاح الدين هو من يتولى ملف تجديد العقود بالتعاون مع أسامة هلال مدير التعاقدات".

وأشار "عبد القادر كان لديه بعض الشكوك أنني أنا سبب إبعاده عن الفريق لكن هذا الأمر كان بقرار من ريبيرو وبعد رحيله تواصلت مع اللاعب وشرحت له الموقف وأبلغته بعودته للتدريبات والانتظام مع الفريق بشكل طبيعي وصرفنا مقدم تعاقده".

واستطرد "المدير الرياضي يجب أن يكون لديه خبرات فنية وإدارية ورؤية لتخطيط هيكل فريق الكرة بشكل عام وقطاع الناشئين والكرة النسائية".

وبسؤاله عن احتمال تعيين مدرب مصري للأهلي قال: "كل الاحتمالات يتم مناقشتها على طاولة الأهلي ولن نعلن عن أي شيء إلا بعد اتخاذ القرار".

وأتم تصريحاته "تلقيت عرضا لتدريب الاتحاد السكندري وأريد شكر محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس الاتحاد على ثقته في، لكني في الأهلي أعمل على عدة ملفات مهمة لا تحتمل تركها في الوقت الحالي ودائما ما نفضل مصلحة النادي على المصالح الشخصية".