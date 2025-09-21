محمد يوسف: لم يصل أي عروض لـ إمام.. وندرس فكرة المدرب المصري لـ الأهلي

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 23:41

كتب : FilGoal

محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي عن حقيقة وصول بعض العروض لإمام عاشور لاعب الفريق في الفترة الحالية.

وقال يوسف عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لم تصلنا أي عروض لـ إمام عاشور في الوقت الحالي، كان هناك بعض العروض عقب كأس العالم للأندية وانتهى الأمر وقتها".

وأضاف "إذا كان هناك لاعب يرغب في الرحيل عن الأهلي فلا يوجد مشكلة ونرحب بذلك بالشكل الذي يحفظ حقوق النادي".

أخبار متعلقة:
راحة للاعبي الأهلي من التدريبات لتجنب الإجهاد قبل مواجهة حرس الحدود قناة الأهلي: إمام عاشور يغادر المستشفى.. وبرنامج غذائي خاص له طريق الأهلي – تعادل سلبي بين نوار البوروندي وأساس الجيبوتي

وواصل "زيزو خارج مباراة حرس الحدود ويتم تجهيزه لمواجهة الزمالك في القمة".

وأكمل "وليد صلاح الدين هو من يتولى ملف تجديد العقود بالتعاون مع أسامة هلال مدير التعاقدات".

وأشار "عبد القادر كان لديه بعض الشكوك أنني أنا سبب إبعاده عن الفريق لكن هذا الأمر كان بقرار من ريبيرو وبعد رحيله تواصلت مع اللاعب وشرحت له الموقف وأبلغته بعودته للتدريبات والانتظام مع الفريق بشكل طبيعي وصرفنا مقدم تعاقده".

واستطرد "المدير الرياضي يجب أن يكون لديه خبرات فنية وإدارية ورؤية لتخطيط هيكل فريق الكرة بشكل عام وقطاع الناشئين والكرة النسائية".

وبسؤاله عن احتمال تعيين مدرب مصري للأهلي قال: "كل الاحتمالات يتم مناقشتها على طاولة الأهلي ولن نعلن عن أي شيء إلا بعد اتخاذ القرار".

وأتم تصريحاته "تلقيت عرضا لتدريب الاتحاد السكندري وأريد شكر محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس الاتحاد على ثقته في، لكني في الأهلي أعمل على عدة ملفات مهمة لا تحتمل تركها في الوقت الحالي ودائما ما نفضل مصلحة النادي على المصالح الشخصية".

الأهلي محمد يوسف الدوري المصري
نرشح لكم
هشام نصر: سحب أرض أكتوبر كانت مفاجأة صادمة.. وقريبا سنسدد مستحقات اللاعبين هشام نصر: هذا هو الفارق في إدارة الكرة قبل وبعد جون إدوارد الأولى للفريقين.. محمود ناجي حكما لمباراة حرس الحدود والأهلي الخامسة للأبيض والثانية في الموسم الحالي.. مصطفى الشهدي حكم مباراة الزمالك والجونة خبر في الجول - موقف عبد الحميد بسيوني النهائي من مباراة الأهلي راحة للاعبي الأهلي من التدريبات لتجنب الإجهاد قبل مواجهة حرس الحدود قناة الأهلي: إمام عاشور يغادر المستشفى.. وبرنامج غذائي خاص له مران الزمالك – تخفيف الأحمال البدنية وفيريرا يركز على الفنيات
أخر الأخبار
فك شراكة تفوق تاريخي.. إنتر يتجاوز ساسولو بثنائية 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
رسالة التوأم حسن لدعم محمد صلاح قبل حفل الكرة الذهبية 28 دقيقة | الكرة المصرية
هشام نصر: سحب أرض أكتوبر كانت مفاجأة صادمة.. وقريبا سنسدد مستحقات اللاعبين 37 دقيقة | الدوري المصري
هشام نصر: هذا هو الفارق في إدارة الكرة قبل وبعد جون إدوارد 47 دقيقة | الدوري المصري
الأولى للفريقين.. محمود ناجي حكما لمباراة حرس الحدود والأهلي 48 دقيقة | الدوري المصري
الخامسة للأبيض والثانية في الموسم الحالي.. مصطفى الشهدي حكم مباراة الزمالك والجونة 49 دقيقة | الدوري المصري
تألق العائدين من العقاب مستمر.. برشلونة يهزم خيتافي ويواصل مطاردة ريال مدريد 57 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - موقف عبد الحميد بسيوني النهائي من مباراة الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي 3 الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A 4 خبر في الجول - عقبة وحيدة في مفاوضات الأهلي مع أورس فيشر
/articles/513885/محمد-يوسف-لم-يصل-أي-عروض-لـ-إمام-وندرس-فكرة-المدرب-المصري-لـ-الأهلي