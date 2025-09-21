الهلال السعودي يعلن تفاصيل إصابة مالكوم ومدة غيابه
الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 23:00
كتب : FilGoal
أعلن نادي الهلال السعودي تفاصيل إصابة لاعبه البرازيلي مالكوم.
مالكوم فيليبي
النادي : الهلال
وكشف الهلال عن إصابة مالكوم في مفصل القدم، وذلك بعدما خضع اللاعب لفحوصات طبية.
وسينفذ مالكوم البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص به لمدة تصل إلى 10 أيام.
بعدها يعود اللاعب من جديد للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية.
وتعرض مالكوم لالتواء في مفصل القدم خلال مواجهة الهلال ضد أهلي جدة بالجولة الثالثة من الدوري السعودي.
ويحتل الهلال المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط بعد مرور 3 جولات.
ويلعب الهلال ضد الأخدود يوم الخميس المقبل في الجولة الرابعة للدوري السعودي.
