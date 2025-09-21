راحة للاعبي الأهلي من التدريبات لتجنب الإجهاد قبل مواجهة حرس الحدود
الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 22:50
كتب : أحمد الخولي
فضل عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد.
وكشفت قناة الأهلي عن أن عماد النحاس فضل عدم خوض تدريبات جماعية اليوم الأحد لتجنب الإجهاد قبل مباراة حرس الحدود المقبلة.
مع الاكتفاء بالجري الخفيف حول الملعب لمجموعة اللاعبين الأساسيين.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الرئيسي غدا الإثنين، وذلك قبل مواجهة حرس الحدود.
ويلعب الأهلي ضد حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب الكلية الحربية.
ويحتل الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 6 مباريات.
