ريندرز: كنت أبحث عن دوكو قبل صناعة هدف هالاند

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 22:48

كتب : FilGoal

تيجاني ريندرز - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

أوضح تيجاني ريندرز لاعب مانشستر سيتي أنه كان يريد تمرير الكرة إلى جيريمي دوكو أولا قبل أن يمرر إلى إيرلينج هالاند.

وتعادل أرسنال مع منافسه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب الهولندي عبر بي بي سي: "للأسف استقبلنا هدف التعادل في وقت متأخر، كانت مباراة صعبة، كانت لدينا بعض الفرص للتقدم 2-0، لكن تلقي هدف في الدقائق الأخيرة يجعلنا غير سعداء".

أخبار متعلقة:
أرتيتا: حاصرنا مانشستر سيتي بتقليل فرصه.. ولا يمكن التحكم في انتصارات ليفربول تعطل سلاح الركنيات فظهر مارتينيلي.. أرسنال يخطف تعادلا قاتلا من مانشستر سيتي كونتي: من المستحيل الفوز أمام مانشستر سيتي بـ10 لاعبين استمرار عقدة الملاعب الإنجليزية.. هالاند "الأسرع" يقود مانشستر سيتي لتخطي نابولي بثنائية

وأضاف "عندما تكون متقدما 1-0، فإنك ترغب في الحصول على النقاط الثلاث، لكن الجميع يعلم أن اللعب هنا في أرسنال صعب، علينا أن نواصل العمل".

وأنهى حديثه قائلا: "صناعة الهدف؟ في البداية كنت أبحث عن دوكو، لكنه كان سيحتاج لتجاوز لاعب، بينما كان إيرلينج هالاند بدون رقابة".

وتعتبر الركلات الركنية من الأسلحة الأكثر فتكا لأرسنال منذ تولي ميكيل أرتيتا تدريب الفريق، إلا أن جيانلويدجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي كان سببا في إفساد الكثير من هذه الركنيات بخروجه من مرماه وتشتيت الكرة.

وتحصل أرسنال على 11 ركلة ركنية ولم يتمكن أرسنال من التسجيل عن طريقهم وهذا شيء غير اعتيادي على فريق لندن.

وبات هدف هالاند في الدقيقة التاسعة هو أسرع هدف يستقبله أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي منذ سبتمر 2024، ووقتها سجل هالاند أيضا الهدف في نفس الدقيقة.

وبهذا التعادل وصل أرسنال للنقطة العاشرة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما وصل مانشستر سيتي للنقطة السابعة في المركز التاسع.

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي تيجانري ريندرز
نرشح لكم
تألق العائدين من العقاب مستمر.. برشلونة يهزم خيتافي ويواصل مطاردة ريال مدريد جوارديولا يفسر تخليه عن الاستحواذ أمام أرسنال بيليجريني: كنت على وشك الرحيل من روما ثم سجلت في الدربي انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) خيتافي الثاني على التوالي.. فليك يستبعد راشفورد من تشكيل برشلونة لهذا السبب أرتيتا: حاصرنا مانشستر سيتي بتقليل فرصه.. ولا يمكن التحكم في انتصارات ليفربول تعطل سلاح الركنيات فظهر مارتينيلي.. أرسنال يخطف تعادلا قاتلا من مانشستر سيتي ساري: لا نستحق الخسارة من روما.. وخسرنا الدربي بخطأ فادح
أخر الأخبار
تألق العائدين من العقاب مستمر.. برشلونة يهزم خيتافي ويواصل مطاردة ريال مدريد 53 ثاتيه | الدوري الإسباني
خبر في الجول - موقف عبد الحميد بسيوني النهائي من مباراة الأهلي 11 دقيقة | الكرة المصرية
محمد يوسف: لم يصل أي عروض لـ إمام.. وندرس فكرة المدرب المصري لـ الأهلي 24 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا يفسر تخليه عن الاستحواذ أمام أرسنال 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الهلال السعودي يعلن تفاصيل إصابة مالكوم ومدة غيابه ساعة | سعودي في الجول
راحة للاعبي الأهلي من التدريبات لتجنب الإجهاد قبل مواجهة حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
ريندرز: كنت أبحث عن دوكو قبل صناعة هدف هالاند ساعة | الكرة الأوروبية
قناة الأهلي: إمام عاشور يغادر المستشفى.. وبرنامج غذائي خاص له ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي 4 الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A
/articles/513881/ريندرز-كنت-أبحث-عن-دوكو-قبل-صناعة-هدف-هالاند