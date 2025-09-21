ريندرز: كنت أبحث عن دوكو قبل صناعة هدف هالاند

أوضح تيجاني ريندرز لاعب مانشستر سيتي أنه كان يريد تمرير الكرة إلى جيريمي دوكو أولا قبل أن يمرر إلى إيرلينج هالاند.

وتعادل أرسنال مع منافسه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب الهولندي عبر بي بي سي: "للأسف استقبلنا هدف التعادل في وقت متأخر، كانت مباراة صعبة، كانت لدينا بعض الفرص للتقدم 2-0، لكن تلقي هدف في الدقائق الأخيرة يجعلنا غير سعداء".

وأضاف "عندما تكون متقدما 1-0، فإنك ترغب في الحصول على النقاط الثلاث، لكن الجميع يعلم أن اللعب هنا في أرسنال صعب، علينا أن نواصل العمل".

وأنهى حديثه قائلا: "صناعة الهدف؟ في البداية كنت أبحث عن دوكو، لكنه كان سيحتاج لتجاوز لاعب، بينما كان إيرلينج هالاند بدون رقابة".

وتعتبر الركلات الركنية من الأسلحة الأكثر فتكا لأرسنال منذ تولي ميكيل أرتيتا تدريب الفريق، إلا أن جيانلويدجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي كان سببا في إفساد الكثير من هذه الركنيات بخروجه من مرماه وتشتيت الكرة.

وتحصل أرسنال على 11 ركلة ركنية ولم يتمكن أرسنال من التسجيل عن طريقهم وهذا شيء غير اعتيادي على فريق لندن.

وبات هدف هالاند في الدقيقة التاسعة هو أسرع هدف يستقبله أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي منذ سبتمر 2024، ووقتها سجل هالاند أيضا الهدف في نفس الدقيقة.

وبهذا التعادل وصل أرسنال للنقطة العاشرة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما وصل مانشستر سيتي للنقطة السابعة في المركز التاسع.