قناة الأهلي: إمام عاشور يغادر المستشفى.. وبرنامج غذائي خاص له

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 22:40

كتب : FilGoal

مران الأهلي - إمام عاشور

غادر إمام عاشور لاعب الأهلي المستشفى بعد استقرار حالته الصحية بعد تعرضه للإصابة فيروس A.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشفت قناة الأهلي عن مغادرة إمام عاشور للمستشفى بعد استقرار حالته الصحية، وأن اللاعب سيحصل على راحة سلبية في منزله.

وخلال الراحة السلبية سينفذ إمام عاشور برنامج غذائي خاص له لحين خضوعه لفحوصات طبية أخرى نهاية الأسبوع الجاري.

أخبار متعلقة:
طريق الأهلي – تعادل سلبي بين نوار البوروندي وأساس الجيبوتي خبر في الجول - بسيوني ينتظر قرار الأطباء لحضور مباراة الأهلي

ومن ثم تحديد موعد عودته للتدريبات في الأهلي.

إمام عاشور شارك لأول مرة هذا الموسم بقميص الأهلي ضد إنبي في الجولة السادسة من الدوري، وذلك بعد عودته من إصابة في الترقوة تعرض لها أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وعقب المباراة نُقل اللاعب إلى المستشفى وتم حجزه بعد ثبوت إصابته بعدوى خطيرة.

وأعلن الأهلي إصابة إمام عاشور بفيروس A وذلك بعدما ظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها.

وأوضح الأهلي أن إمام عاشور حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، وأن اللاعب سيستمر في المستشفى لمزيد من الاطمئنان عليه، على أن يتم تحديد برنامج علاجي له لتنفيذه خلال أيام.

الأهلي الدوري المصري إمام عاشور
نرشح لكم
محمد يوسف: لم يصل أي عروض لـ إمام.. وندرس فكرة المدرب المصري لـ الأهلي راحة للاعبي الأهلي من التدريبات لتجنب الإجهاد قبل مواجهة حرس الحدود مران الزمالك – تخفيف الأحمال البدنية وفيريرا يركز على الفنيات قائمة الاتحاد السكندري - تامر مصطفى يعلن قائمة مباراته الأولى أمام زد مؤتمر يانيك فيريرا: التركيز الآن على مباراة الجونة وليس مواجهة الأهلي عقوبات الدوري – إيقاف محمد شوقي 3 مباريات.. وثنائي الزمالك واحدة خبر في الجول - بسيوني ينتظر قرار الأطباء لحضور مباراة الأهلي تعديل موعد مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية من أجل منتخب مصر
أخر الأخبار
محمد يوسف: لم يصل أي عروض لـ إمام.. وندرس فكرة المدرب المصري لـ الأهلي 6 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا يفسر تخليه عن الاستحواذ أمام أرسنال 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الهلال السعودي يعلن تفاصيل إصابة مالكوم ومدة غيابه 47 دقيقة | سعودي في الجول
راحة للاعبي الأهلي من التدريبات لتجنب الإجهاد قبل مواجهة حرس الحدود 57 دقيقة | الدوري المصري
ريندرز: كنت أبحث عن دوكو قبل صناعة هدف هالاند ساعة | الكرة الأوروبية
قناة الأهلي: إمام عاشور يغادر المستشفى.. وبرنامج غذائي خاص له ساعة | الدوري المصري
فيفا يوافق على طلب جماهير أهلي جدة قبل مواجهة بيراميدز ساعة | كأس العالم للأندية
بيليجريني: كنت على وشك الرحيل من روما ثم سجلت في الدربي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي 4 الأهلي: إصابة إمام عاشور بفيروس A
/articles/513880/قناة-الأهلي-إمام-عاشور-يغادر-المستشفى-وبرنامج-غذائي-خاص-له