قناة الأهلي: إمام عاشور يغادر المستشفى.. وبرنامج غذائي خاص له

غادر إمام عاشور لاعب الأهلي المستشفى بعد استقرار حالته الصحية بعد تعرضه للإصابة فيروس A.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وكشفت قناة الأهلي عن مغادرة إمام عاشور للمستشفى بعد استقرار حالته الصحية، وأن اللاعب سيحصل على راحة سلبية في منزله.

وخلال الراحة السلبية سينفذ إمام عاشور برنامج غذائي خاص له لحين خضوعه لفحوصات طبية أخرى نهاية الأسبوع الجاري.

ومن ثم تحديد موعد عودته للتدريبات في الأهلي.

إمام عاشور شارك لأول مرة هذا الموسم بقميص الأهلي ضد إنبي في الجولة السادسة من الدوري، وذلك بعد عودته من إصابة في الترقوة تعرض لها أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وعقب المباراة نُقل اللاعب إلى المستشفى وتم حجزه بعد ثبوت إصابته بعدوى خطيرة.

وأعلن الأهلي إصابة إمام عاشور بفيروس A وذلك بعدما ظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها.

وأوضح الأهلي أن إمام عاشور حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، وأن اللاعب سيستمر في المستشفى لمزيد من الاطمئنان عليه، على أن يتم تحديد برنامج علاجي له لتنفيذه خلال أيام.