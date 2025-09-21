فيفا يوافق على طلب جماهير أهلي جدة قبل مواجهة بيراميدز

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 22:22

كتب : FilGoal

تيفو جمهور أهلي جدة ضد الهلال

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على طلب جماهير نادي أهلي جدة، برفع لافتة كبيرة "تيفو" قبل انطلاق مباراة بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال.

ومن المنتظر أن ترفع جماهير نادي أهلي جدة "تيفو" في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة، وذلك قبل مباراة بيراميدز.

وحصل جمهور أهلي جدة على الموافقة من الاتحاد الدولي، وذلك بعد التقدم بطلب للموافقة على رفع اللافتة في المدرجات.

وسيبدأ جمهور اتحاد جدة في التحضير للتيفو في اليوم الذي يسبق المباراة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة منافسه أهلي جدة في المباراة التي ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل في كأس إنتركونتيننتال.

وتغلب بيراميدز على أوكلاند بثلاثة أهداف دون مقابل ليصعد لمواجهة أهلي جدة على لقب كأس القارات الثلاث.

