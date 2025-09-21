الرياضية: بيراميدز يشتري 1500 تذكرة لمباراة أهلي جدة.. ورابطة الزمالك حاضرة

اشترى نادي بيراميدز 1500 تذكرة من إجمال التذاكر المتاحة لمباراة فريقه ضد أهلي جدة السعودي في كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن بيراميدز اشترى الحصة المخصصة لجماهيره من التذاكر وهي نسبة 5% من إجمالي تذاكر المباراة، والتي تبلغ 1500 تذكرة.

ومن المنتظر أن يتم توزيع التذاكر على محبي بيراميدز لحضور المباراة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن رابطة مشجعي الزمالك في السعودية اشترت حتى الآن 400 تذكرة حتى الآن لحضور المباراة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة منافسه أهلي جدة في المباراة التي ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل في كأس إنتركونتيننتال.

وتغلب بيراميدز على أوكلاند بثلاثة أهداف دون مقابل ليصعد لمواجهة أهلي جدة على لقب كأس القارات الثلاث.