انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) خيتافي
الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 21:58
كتب : FilGoal
يلعب برشلونة ضد خيتافي في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
---
ق 83 رونالد أراوخو بدلا من جيرارد مارتين
ق 76 روني بردغجي بدلا من بيدري
ق 62 جووووول داني أولمو يسجل الثالث بعد تمريرة من راشفورد
ق 60 فيرمين لوبيز ومارك كاسادو بدلا من فيران توريس وفرينكي دي يونج
ق 46 ماركوس راشفورد بدلا من رافينيا
ق 35: جوووول الثاني بعد تسديدة من فيران توريس بعد انفراده بحارس المرمى.
ق 15 جوووول أول.. أولمو يمرر بالكعب وفيران توريس ينهي الكرة في الشباك
بداية المباراة
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - ليفانتي ضد ريال مدريد يغيب من 4 إلى 5 أشهر.. جافي يخضع لجراحة في غضروف الركبة تشكيل ريال مدريد – ألونسو يرمم قلب الدفاع بـ كاريراس أمام ليفانتي برشلونة يستضيف ريال سوسيداد على ملعب مونتجويك من إدمان البرجر إلى التتويج بـ "بالون دور".. حكاية عودة ديمبيلي الأفضل في العالم لابورتا: ننتظر ترخيص بلدية برشلونة للعودة إلى كامب نو.. ولامين يستحق الكرة الذهبية الكرة الذهبية - للمرة الأولى في التاريخ.. لامين يامال يفوز بجائزة "كوبا" الثانية على التوالي رئيس خيتافي: رافينيا كان يستحق الطرد.. والحكم كان ينتظر التصفيق له