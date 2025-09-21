انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) خيتافي

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 21:58

كتب : FilGoal

أندرياس كريستنسن - برشلونة

يلعب برشلونة ضد خيتافي في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

تابع من هنا

---

ق 83 رونالد أراوخو بدلا من جيرارد مارتين

ق 76 روني بردغجي بدلا من بيدري

ق 62 جووووول داني أولمو يسجل الثالث بعد تمريرة من راشفورد

ق 60 فيرمين لوبيز ومارك كاسادو بدلا من فيران توريس وفرينكي دي يونج

ق 46 ماركوس راشفورد بدلا من رافينيا

ق 35: جوووول الثاني بعد تسديدة من فيران توريس بعد انفراده بحارس المرمى.

ق 15 جوووول أول.. أولمو يمرر بالكعب وفيران توريس ينهي الكرة في الشباك

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني
