انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) خيتافي
الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 21:58
كتب : FilGoal
يلعب برشلونة ضد خيتافي في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
---
ق 83 رونالد أراوخو بدلا من جيرارد مارتين
ق 76 روني بردغجي بدلا من بيدري
ق 62 جووووول داني أولمو يسجل الثالث بعد تمريرة من راشفورد
ق 60 فيرمين لوبيز ومارك كاسادو بدلا من فيران توريس وفرينكي دي يونج
ق 46 ماركوس راشفورد بدلا من رافينيا
ق 35: جوووول الثاني بعد تسديدة من فيران توريس بعد انفراده بحارس المرمى.
ق 15 جوووول أول.. أولمو يمرر بالكعب وفيران توريس ينهي الكرة في الشباك
بداية المباراة
نرشح لكم
