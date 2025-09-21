الثاني على التوالي.. فليك يستبعد راشفورد من تشكيل برشلونة لهذا السبب

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 21:52

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن سبب خروج ماركوس راشفورد من التشكيل الأساسي لمباراة الفريق ضد خيتافي.

ويلعب برشلونة أمام خيتافي في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، فإن راشفورد تأخر قليلا عن تدريب الصباح، ولهذا لم يشارك في التشكيل الأساسي.

الأمر ذاته فعله فليك مع رافينيا في الجولة الماضية أمام فالنسيا، ولنفس السبب.

وشارك روني بردغجي أساسيا لأول مرة بقميص النادي الكتالوني بفضل هذه العقوبة.

وأتى رافينيا في الشوط الثاني وسجل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 6-0.

أما هذه المرة فبدأ فيران توريس بجوار روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط.

المتصدر لا يزال ريال مدريد بالعلامة الكاملة 15 نقطة، حيث فاز في الجولة الحالية على إسبانيول 2-0.

