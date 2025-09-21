مران الزمالك – تخفيف الأحمال البدنية وفيريرا يركز على الفنيات

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد، على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشدد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على أهمية تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، وطالبهم بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد.

وشرح البلجيكي يانيك فيريرا بعض الأمور الفنية والجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعدادًا لمواجهة الجونة، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين، وأدى الفريق الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وخاض اللاعبين تدريبات فنية ركز فيها فيريرا على بعض الجوانب الخططية في المران، استعدادًا للمباراة المقبلة، وقام بتوجيه اللاعبين باستمرار رفقة أعضاء جهازه المعاون.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.