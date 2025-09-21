أرتيتا: حاصرنا مانشستر سيتي بتقليل فرصه.. ولا يمكن التحكم في انتصارات ليفربول

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بقدرة فريقه على حصار مانشستر سيتي على مستوى صناعة الفرص.

وتعادل أرسنال مع منافسه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي: "كنا نستحق على الأقل الحصول على نقطة واحدة، فخور جدا بلاعبي فريقي وبالطريقة التي لعبوا بها، وسيطرتنا على كل جانب تقريبا من المباراة، محبط جدا لعدم الفوز بالمباراة".

وأضاف "هدف مانشستر سيتي؟ كنا في وضعية 5 على 2 وكان هناك الكثير من الفوضى حول الكرة وفي تلك اللحظة في جزء من الثانية انطلق هالاند وهاجم المساحة بطريقة رائعة هذه هي الجودة التي يمتلكها".

وواصل "مانشستر سيتي صنع فرصة من ركلة ركنية وأخرى من هجمة مرتدة والثالثة من فقدان الكرة، أن نحصر مانشستر سيتي في هذه الفرص فقط فأرفع القبعة للفريق".

وأنهى حديثه "لا يمكننا التحكم في فارق الـ 5 نقاط مع ليفربول لأنه يفوز بكل مباراة، الأمر سيكون صعبا للغاية، لكن إن لعبنا بالمستوى الذي ظهرنا به أمام مانشستر سيتي فسنكون بخير".

وتعتبر الركلات الركنية من الأسلحة الأكثر فتكا لأرسنال منذ تولي ميكيل أرتيتا تدريب الفريق، إلا أن جيانلويدجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي كان سببا في إفساد الكثير من هذه الركنيات بخروجه من مرماه وتشتيت الكرة.

وتحصل أرسنال على 11 ركلة ركنية ولم يتمكن أرسنال من التسجيل عن طريقهم وهذا شيء غير اعتيادي على فريق لندن.

وبات هدف هالاند في الدقيقة التاسعة هو أسرع هدف يستقبله أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي منذ سبتمر 2024، ووقتها سجل هالاند أيضا الهدف في نفس الدقيقة.

وبهذا التعادل وصل أرسنال للنقطة العاشرة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما وصل مانشستر سيتي للنقطة السابعة في المركز التاسع.

