قائمة الاتحاد السكندري - تامر مصطفى يعلن قائمة مباراته الأولى أمام زد

أعلن تامر مصطفى المدير الفني للاتحاد السكندري قائمة فريقه لمواجهة زد في الدوري.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد زد في الجولة الثامنة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي.

وتعد المباراة هي الأولى للاتحاد السكندري تحت قيادة تامر مصطفى، بعدما تولى المسؤولية الفنية عقب إقالة أحمد سامي.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي:

المرمى: صبحي سليمان – يوسف نادر – محمود جنش

الدفاع: مصطفى إبراهيم – عبد الغني محمد – أبو بكر إليادي – عمرو صالح – محمد توني – محمود شبانة

الوسط: محمد كناريا – ناصر ناصر – فادي فريد – فافيور أكيم – فان ديرك – محمود عجيب – سيفوري إيزاك

الهجوم: عمرو جمعة – "أحمد عيد – عبد الرحمن بودي – علاء يحيى – إسلام سمير – محمد سامي

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط من 7 مباريات.