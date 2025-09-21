تعطل سلاح الركنيات فظهر مارتينيلي.. أرسنال يخطف تعادلا قاتلا من مانشستر سيتي

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 20:46

كتب : محمد رؤوف

مانشستر سيتي - أرسنال

تعادل أرسنال مع منافسه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل إيرلينج هالاند هدف مانشستر سيتي، بينما أحرز جابرييل مارتينيلي هدف أرسنال.

وتعتبر الركلات الركنية من الأسلحة الأكثر فتكا لأرسنال منذ تولي ميكيل أرتيتا تدريب الفريق، إلا أن جيانلويدجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي كان سببا في إفساد الكثير من هذه الركنيات بخروجه من مرماه وتشتيت الكرة.

وتحصل أرسنال على 11 ركلة ركنية ولم يتمكن أرسنال من التسجيل عن طريقهم وهذا شيء غير اعتيادي على فريق لندن.

وبات هدف هالاند في الدقيقة التاسعة هو أسرع هدف يستقبله أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي منذ سبتمر 2024، ووقتها سجل هالاند أيضا الهدف في نفس الدقيقة.

وبهذا التعادل وصل أرسنال للنقطة العاشرة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما وصل مانشستر سيتي للنقطة السابعة في المركز التاسع.

التشكيل

بدأ ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال المباراة بالثلاثي نوني مادويكي وفيكتور جيوكيريس ولياندرو تروسارد.

وعلى الجانب الآخر دفع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بإيرلينج هالاند وحيدا في الهجوم.

شوط الهدف

في شوط لم يكن الأمتع بتواجد العديد من الفرص على مرمى الفريقين، إلا أن مانشستر سيتي تمكن من تحقيق ما يريد وهو تسجيل هدفا.

وافتتح هالاند النتيجة في الدقيقة التاسعة بعد انفراد بدافيد رايا حارس مرمى أرسنال عقب تمريرة من تيجاني ريندرز وتمكن من الإنهاء بالتسجيل.

شوط استحواذ أرسنال

استحوذ أرسنال على الكرة بشكل كبير في الشوط الثاني إذ وصلت لنسبة 68% محاولا صناعة الفرص.

وتراجع مانشستر سيتي كثيرا للدفاع عن هدفه.

وسدد إبيريتشي إيزي كرة قوية في الدقيقة 50 وتصدى لها جيانلويدجي دوناروما.

وانطلق دوكو بشكل رائع في الدقيقة 57 ثم مرر الكرة إلى هالاند الذي سددها أرضية بقوة لكن تصدى لها دافيد رايا حارس أرسنال.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع أحرز مارتينيلي هدف التعادل بعد تمريرة طولية رائعة من إيزي وضعه في موقف انفراد بدوناروما وسدد الكرة فوقه وسكنت الشباك.

مانشستر سيتي
