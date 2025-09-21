الهلال يعلن مدة غياب كانسيلو

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 19:52

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - الهلال السعودي ضد الريان القطري

أعلن نادي الهلال السعودي مدة غياب مدافعه البرتغالي جواو كانسيلو.

جواو كانسيلو

النادي : الهلال

الهلال

وكشف الهلال عن غياب كانسيلو لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع، وذلك بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وأن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال هذه المدة قبل العودة للملاعب من جديد.

وتعرض كانسيلو للإصابة في مباراة الهلال والدحيل القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

هذه الإصابة ليست الأولى، بل هي حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الغيابات التي طاردت النجم البرتغالي منذ وصوله إلى الهلال، قادما من مانشستر سيتي صيف 2024.

على مدار مسيرته مع الهلال، غاب كانسيلو عن 12 مباراة، بسبب إصابات عضلية متكررة، أبرزها تمزق في الفخذ أبعده 46 يومًا.

وعاد شبح الإصابة ليضرب كانسيلو في أبريل الماضي، ليغيب عن نصف نهائي دوري الأبطال أمام أهلي جدة، إلى جانب 5 مباريات دوري أخرى شهدت تفوق الهلال في 4 وتعادله في واحدة.

الدوري السعودي الهلال السعودي كانسيلو
