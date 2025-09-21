ساري: لا نستحق الخسارة من روما.. وخسرنا الدربي بخطأ فادح

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 19:45

كتب : FilGoal

ساري - لاتسيو

يرى ماوريسيو ساري المدير الفني للاتسيو أن فريقه لا يستحق الخسارة من روما.

وحقق روما الفوز على لاتسيو بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأولمبيكو بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي لـ DAZN: "كان لدينا 4-5 فرص واضحة وكان بإمكاننا التقدم في الشوط الأول".

أخبار متعلقة:
طردان وتعادل ضائع في الوقت القاتل.. روما يحسم الديربي ويفوز على لاتسيو مؤتمر جاسبريني: لاتسيو فريق رائع.. ولا أتذكر سوى الانتصارات في الدربي جاسبريني: اللاعبون لم يسمعوا تعليماتي بسبب الضوضاء في دربي العاصمة السقوط الأول لـ جاسبريني.. تورينو يفوز على روما بعد 4 أعوام

وأضاف "خسرنا المباراة بسبب خطأ فادح سنرى إن كان خطأً تقنيا أم أنه كان سطحيا، لعبنا مباراة جيدة، لكننا خسرنا بهذه الطريقة".

وأكمل "نحن آسفون لجماهيرنا وللفريق أيضا الذي لم يستحق الخسارة".

وأنهى حديثه "أعتقد أننا كنا نستحق التعادل، تعرضنا لانخفاض في الأداء بعد هدف روما، لكن حتى تلك اللحظة لم نتلق الكثير وكانت لدينا بعض الفرص، حتى الدقيقة 38 لم أر مؤشرات على أننا قد نخسر هذه المباراة".

الفوز رفع رصيد روما إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بفارق نقطة عن يوفنتوس صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد لاتسيو عند 3 نقاط في المركز الـ13.

وسيلعب روما مباراته المقبلة ضد نيس في بطولة الدوري الأوروبي، بينما يلعب لاتسيو ضد جنوى في الدوري الإيطالي.

روما الدوري الإيطالي لاتسيو ماوريتسيو ساري دربي العاصمة
نرشح لكم
مع طرد سورلوث وركلة جزاء مهدرة.. أتليتكو مدريد يتعادل مع مايوركا طريق الأهلي – تعادل سلبي بين نوار البوروندي وأساس الجيبوتي مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(1) مانشستر سيتي.. رايا يتصدى جاسبريني: اللاعبون لم يسمعوا تعليماتي بسبب الضوضاء في دربي العاصمة أستون فيلا يسجل أول أهدافه في الدوري بتعادل مع سندرلاند ماركا: أوباميكانو يبلغ وكيل أعماله برغبته في الانضمام لـ ريال مدريد التشكيل – عودة ساليبا لدفاع أرسنال.. ومانشستر سيتي بلا تغييرات في غياب مرموش سيتعارض مع حفل الكرة الذهبية.. تحديد الموعد الجديد لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا
أخر الأخبار
الهلال يعلن مدة غياب كانسيلو 34 دقيقة | سعودي في الجول
ساري: لا نستحق الخسارة من روما.. وخسرنا الدربي بخطأ فادح 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
مع طرد سورلوث وركلة جزاء مهدرة.. أتليتكو مدريد يتعادل مع مايوركا 56 دقيقة | الدوري الإسباني
طريق الزمالك - ديكاداها يتغلب على الزمالة السوداني في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر يانيك فيريرا: التركيز الآن على مباراة الجونة وليس مواجهة الأهلي ساعة | الدوري المصري
طريق الأهلي – تعادل سلبي بين نوار البوروندي وأساس الجيبوتي ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(1) مانشستر سيتي.. رايا يتصدى 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جاسبريني: اللاعبون لم يسمعوا تعليماتي بسبب الضوضاء في دربي العاصمة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 3 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي 4 خبر في الجول – بعد إصابة إمام عاشور.. سلبية عينة لاعبي الأهلي
/articles/513868/ساري-لا-نستحق-الخسارة-من-روما-وخسرنا-الدربي-بخطأ-فادح