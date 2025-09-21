ساري: لا نستحق الخسارة من روما.. وخسرنا الدربي بخطأ فادح

يرى ماوريسيو ساري المدير الفني للاتسيو أن فريقه لا يستحق الخسارة من روما.

وحقق روما الفوز على لاتسيو بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأولمبيكو بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي لـ DAZN: "كان لدينا 4-5 فرص واضحة وكان بإمكاننا التقدم في الشوط الأول".

وأضاف "خسرنا المباراة بسبب خطأ فادح سنرى إن كان خطأً تقنيا أم أنه كان سطحيا، لعبنا مباراة جيدة، لكننا خسرنا بهذه الطريقة".

وأكمل "نحن آسفون لجماهيرنا وللفريق أيضا الذي لم يستحق الخسارة".

وأنهى حديثه "أعتقد أننا كنا نستحق التعادل، تعرضنا لانخفاض في الأداء بعد هدف روما، لكن حتى تلك اللحظة لم نتلق الكثير وكانت لدينا بعض الفرص، حتى الدقيقة 38 لم أر مؤشرات على أننا قد نخسر هذه المباراة".

الفوز رفع رصيد روما إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بفارق نقطة عن يوفنتوس صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد لاتسيو عند 3 نقاط في المركز الـ13.

وسيلعب روما مباراته المقبلة ضد نيس في بطولة الدوري الأوروبي، بينما يلعب لاتسيو ضد جنوى في الدوري الإيطالي.