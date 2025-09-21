مع طرد سورلوث وركلة جزاء مهدرة.. أتليتكو مدريد يتعادل مع مايوركا

تعادل أتليتكو مدريد مع مضيفه ريال مايوركا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ووصل أتليتكو مدريد إلى النقطة السادسة في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما رفع ريال مايوركا رصيده إلى النقطة 2 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

تقدم أتليتكو مدريد في الدقيقة 79 عن طريق كونور كالاجار.

قبل أن يتعادل ريال مايوركا في الدقيقة 85 بهدف سجله فيدات موريكي.

شهدت المباراة ركلة جزاء مهدرة من أتليتكو مدريد في الدقيقة 14 بقدم خوليان ألفاريز.

كما تعرض ألكسندر سورلوث مهاجم أتليتكو مدريد للطرد في الدقيقة 73.

ويلعب أتليتكو مدريد في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني ضد رايو فايكانو.