مؤتمر يانيك فيريرا: التركيز الآن على مباراة الجونة وليس مواجهة الأهلي

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 18:43

كتب : إبراهيم رمضان أحمد شوقي صلاح

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

أكد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة الجونة المقبلة في مشوار الفريق بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كل تركيزنا في الوقت الحالي على مباراة الجونة، وقادرون على التعامل مع الغيابات سواء محمود حمدي "الونش" أو محمود بنتايك أو خوان بيزيرا".

وتابع المدير الفني قائلا "لاعبو الزمالك يخوضون التدريبات بالشكل المطلوب ولدي فريق يمتلك القدرة على تعويض الغيابات ولاعبون لديهم القدرة على المشاركة".

وأضاف فيريرا "نعمل على تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية، وخضوعهم لعملية الاستشفاء البدني والذهني في ظل ضغط المباريات وضيق الوقت بين كل مباراة وآخرى".

وأشاد المدير الفني بالمنظومة الدفاعية للزمالك، مؤكدًا على أن العمل الجماعي وراء الحفاظ على نظافة الشباك في أكثر من مباراة.

وتابع قائلاً: "التطور الدفاعي يرجع إلى العمل الجماعي وليس خط الدفاع وحارس المرمى فقط، وأشيد بكل عناصر المنظومة التي تجعل الأداء الدفاعي بهذه الشراسة".

ورفض المدير الفني الربط بين مباراة الجونة ومباراة القمة بعد المقبلة أمام الأهلي، مضيفا "علينا التفكير في كل مباراة على حدة، وهى سياسة الجهاز الفني منذ بداية الموسم وإلى نهايته".

وواصل قائلا "إذا شعرت أن أي لاعب يفكر في مباراة القمة من الآن لن يكون في حساباتي، وتركيزنا في مباراة الجونة الأن ولا غيرها".

واختتم فيريرا تصريحاته قائلًا: "جماهير الزمالك تجعلني مستمتع بما يقدموه وهناك أعداد كبيرة تحضر في كل المباريات، ونشعر لهم بالامتنان، وعلينا أن نشكرهم بتقديم أفضل ما لدينا في كل المباريات وأن نؤدي ما علينا بكامل طاقتنا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك الدوري المصري يانيك فيريرا
