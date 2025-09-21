طريق الأهلي – تعادل سلبي بين نوار البوروندي وأساس الجيبوتي

تعادل فريق إيجلي نوار البوروندي مع ضيفه أساس الجيبوتي سلبيا في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفائز من الفريقين ضد الأهلي في الدور التمهيدي الثاني من البطولة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين الأسبوع المقبل في جيبوتي.

وكان الأهي ودع دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي من نصف النهائي أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

ومن المنتظر أن يلعب بيراميدز حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في الدور التمهيدي الأول ضد الجيش الرواندي.

وسيلتقي بيراميدز مع الجيش الرواندي بعد عودته من السعودية لمواجهة أهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال.