طريق الأهلي – تعادل سلبي بين نوار البوروندي وأساس الجيبوتي
الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 18:31
كتب : FilGoal
تعادل فريق إيجلي نوار البوروندي مع ضيفه أساس الجيبوتي سلبيا في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي الفائز من الفريقين ضد الأهلي في الدور التمهيدي الثاني من البطولة.
وتقام مباراة العودة بين الفريقين الأسبوع المقبل في جيبوتي.
وكان الأهي ودع دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي من نصف النهائي أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.
ومن المنتظر أن يلعب بيراميدز حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في الدور التمهيدي الأول ضد الجيش الرواندي.
وسيلتقي بيراميدز مع الجيش الرواندي بعد عودته من السعودية لمواجهة أهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(1) مانشستر سيتي.. جوووووووول هالاند جاسبريني: اللاعبون لم يسمعوا تعليماتي بسبب الضوضاء في دربي العاصمة أستون فيلا يسجل أول أهدافه في الدوري بتعادل مع سندرلاند ماركا: أوباميكانو يبلغ وكيل أعماله برغبته في الانضمام لـ ريال مدريد التشكيل – عودة ساليبا لدفاع أرسنال.. ومانشستر سيتي بلا تغييرات في غياب مرموش سيتعارض مع حفل الكرة الذهبية.. تحديد الموعد الجديد لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا طردان وتعادل ضائع في الوقت القاتل.. روما يحسم الديربي ويفوز على لاتسيو تأجيل كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وسان جيرمان بسبب الأحوال الجوية