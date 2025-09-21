جاسبريني: اللاعبون لم يسمعوا تعليماتي بسبب الضوضاء في دربي العاصمة

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 18:18

كتب : FilGoal

جيان بييرو جاسبريني

واجه جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لروما مشكلة في عدم سماع لاعبيه لتعليماته في مباراة دربي العاصمة ضد لاتسيو بسبب الضوضاء.

وحقق روما الفوز على لاتسيو بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأولمبيكو بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي لـ DAZN: "الضوضاء كانت شديدة في نهاية دربي العاصمة وذلك أدى إلى عدم تمكن اللاعبين من سماعي".

وأضاف "كانت لدينا فرصة لقتل المباراة وكدنا أن نتلقى هدفا، لا يمكننا أن نهدر ما أنجزناه ضد لاتسيو الذي لعب بـ 10 لاعبين".

وأكمل "أعلم أن الجماهير تحمل مشاعر خاصة تجاه هذه المباراة، لذلك نحن سعداء بمنحهم هذه السعادة".

وواصل "علي أن أفكر في كيفية تحسين الأداء والتركيز في الـ 10 دقائق الأخيرة".

وأنهى حديثه قائلا: "نحتاج إلى تحسين التحركات الهجومية للاعبين مع إضافة الجهد لصناعة المزيد من الفرص وتسجيل الأهداف".

ويعد هذا الدربي هو الأول لجاسبريني مع روما.

الفوز رفع رصيد روما إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بفارق نقطة عن يوفنتوس صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد لاتسيو عند 3 نقاط في المركز الـ13.

وسيلعب روما مباراته المقبلة ضد نيس في بطولة الدوري الأوروبي، بينما يلعب لاتسيو ضد جنوى في الدوري الإيطالي.

روما لاتسيو جيان بييرو جاسبريني دربي العاصمة
