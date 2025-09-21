ماركا: أوباميكانو يبلغ وكيل أعماله برغبته في الانضمام لـ ريال مدريد

أبلغ دايوت أوباميكانو لاعب بايرن ميونيخ برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد المدافع في نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن وكيله بدأ العمل على رغبة أوباميكانو بالانتقال إلى ريال مدريد.

ووفقا للصحيفة، فإن النادي الملكي رغم اهتمامه بلاعبين آخرين، لكن بدأ دراسة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في الصيف القادم.

ولم يجدد أوباميكانو تعاقده بعد مع بايرن ميونيخ، مما يفتح الباب أمام رحيله.

ولا يريد بايرن ميونيخ تكرار تجربة ليروي ساني الذي رحل الصيف الماضي في صفقة انتقال حر إلى جالاتا سراي التركي، وفقا لـ بيلد في وقت سابق.

ورفض أوباميكانو مؤخرا التعليق على مستقبله.

وكان بايرن ميونيخ قد تعاقد مع أوباميكانو في صيف 2021 قادما من لايبزج مقابل 42.5 مليون يورو.