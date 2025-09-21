خبر في الجول - تحديد موعد مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 16:58

كتب : محمد جمال

حسام حسن - منتخب مصر - إبراهيم حسن

تحدد موعد مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر مع جيبوتي وغينيا بيساو في الجولتين 9 و10 من تصفيات كأس العالم 2026.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللقاء سيقام يوم 12 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر أولا مع جيبوتي يوم 8 أكتوبر المقبل بدلا من 10 من نفس الشهر وستقام في المغرب.

ويحتاج منتخب مصر بقيادة حسام حسن للفوز في مباراة واحدة من آخر 2 من أجل حسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو قبل جولتين على النهاية.

ويأتي منتخب مصر برصيد 20 نقطة في المركز الأول ثم بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة في المركز الثاني.

ويتواجد منتخب سيراليون ثالثا برصيد 12 نقطة، ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

ويحتل منتخب إثيوبيا في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.

وستبدأ فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل في السادس من أكتوبر وتنتهي في الرابع عشر من نفس الشهر.

مصر منتخب مصر غينيا بيساو تصفيات كأس العالم 2026
