سيتعارض مع حفل الكرة الذهبية.. تحديد الموعد الجديد لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 16:45

كتب : FilGoal

حددت رابطة الدوري الفرنسي الموعد الجديد لمباراة باريس سان ساج جيرمان وأولمبيك مارسيليا.

وكان من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم على ملعب في العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ولكن تم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفقا لقوانين الاتحاد الفرنسي فإن المباراة التي يتم تأجيلها يجب أن تقام في اليوم التالي.

ولذلك قررت الرابطة إقامة المباراة غدا الإثنين بنفس موعدها كما أصر نادي أولمبيك مارسيليا.

وسيتعارض موعد المباراة مع موعد حفل الكرة الذهبية والمقرر إقامته غدا في باريس لاختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2025.

ويملك باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي أحد أقوى المرشحين للتتويج بالجائزة ولكنه لن يشارك في المباراة بسبب الإصابة.

ولكن لن يتمكن وفد باريس سان جيرمان من حضور الحفل بالكامل بسبب المباراة.

وكان منتظرا حضور ما يقارب 65 ألف مشجع لكلاسيكو فرنسا.

وسبق أن أعلن كلا الفريقين قائمة فريقه لمباراة الليلة.

ويحتل باريس سان جيرمان الصدارة بالعلامة الكاملة من 4 مباريات برصيد 12 نقطة.

فيما يحتل مارسيليا المركز الثامن برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارتين.

