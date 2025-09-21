طردان وتعادل ضائع في الوقت القاتل.. روما يحسم الديربي ويفوز على لاتسيو

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 15:52

كتب : FilGoal

روما ضد لاتسيو

حقق روما الفوز على لاتسيو بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأولمبيكو بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

المباراة شهدت حصول لاعبي لاتسيو على بطاقتين حمراوين.

الفوز رفع رصيد روما إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بفارق نقطة عن يوفنتوس صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد لاتسيو عند 3 نقاط في المركز الـ13.

المباراة شهدت تبديلا اضطراريا للاتسيو في الدقيقة 14 بسبب إصابة دالي باشيرو، وحل رضا بلحيان بدلا منه.

وتألق سفيلار حارس روما ومنع هدفا محققا من زاكاني بتسديدة قوية في الدقيقة 27.

وتقدم روما بالهدف الأول عن طريق لورينزو بيليجريني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37.

وأهدر بولاي ديا لاعب لاتسيو فرصة انفراد صريح بالمرمى في الدقيقة 54.

وكاد كاستيانوس هو الآخر أن يسجل، ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

وشهدت الدقيقة 86 طرد البديل رضا بلحيان لاعب لاتسيو بسبب تدخل قوي على لاعب روما.

وفي الدقيقة 94 كاد كاتالدي أن يسجل هدف التعادل بتسديدة رائعة ارتدت من القائم الأيسر لحارس المرمى.

وعقب صافرة الحكم حصل ماتيو جيندوزي على بطاقة حمراء هو الآخر بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.

وسيلعب روما مباراته المقبلة ضد نيس في بطولة الدوري الأوروبي، بينما يلعب لاتسيو ضد جنوى في الدوري الإيطالي.

روما الدوري الإيطالي لاتسيو
