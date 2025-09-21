تأجيل كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وسان جيرمان بسبب الأحوال الجوية

تأجل كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وباريس سان جيرمان بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وكان من المنتظر أن تبدأ المباراة في العاشرة إلا الربع مساء اليوم على ملعب فيلودروم معقل مارسيليا.

وقال جورج فرانسوا لوكلير محافظ منطقة بوش-دو-رون لوكالة الأنباء الفرنسية: "تأجيل مباراة مارسيليا ضد باريس سان جيرمان بسبب سوء الأحوال الجوية السيئة المتوقعة، مع وجود مخاطر كبيرة من جريان المياه في المناطق الحضرية".

ووُضعت المنطقة تحت الإنذار البرتقالي بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات والعواصف.

En cas de report du Classique OM-PSG, menacé par des orages prévus dimanche soir à Marseille, le match pourrait se jouer le lendemain, selon le règlement de la LFP. En même temps que la cérémonie du Ballon d'Or ? Plus d'infos > https://t.co/nyBBetGGrl pic.twitter.com/nRs5yTyyyP — L'Équipe (@lequipe) September 21, 2025

وكان منتظرا حضور ما يقارب 65 ألف مشجع لكلاسيكو فرنسا.

وسبق أن أعلن كلا الفريقين قائمة فريقه لمباراة الليلة.

ويحتل باريس سان جيرمان الصدارة بالعلامة الكاملة من 4 مباريات برصيد 12 نقطة.

فيما يحتل مارسيليا المركز الثامن برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارتين.