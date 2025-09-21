تأجيل كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وسان جيرمان بسبب الأحوال الجوية

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 15:22

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - مارسيليا

تأجل كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وباريس سان جيرمان بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وكان من المنتظر أن تبدأ المباراة في العاشرة إلا الربع مساء اليوم على ملعب فيلودروم معقل مارسيليا.

وقال جورج فرانسوا لوكلير محافظ منطقة بوش-دو-رون لوكالة الأنباء الفرنسية: "تأجيل مباراة مارسيليا ضد باريس سان جيرمان بسبب سوء الأحوال الجوية السيئة المتوقعة، مع وجود مخاطر كبيرة من جريان المياه في المناطق الحضرية".

ووُضعت المنطقة تحت الإنذار البرتقالي بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات والعواصف.

وكان منتظرا حضور ما يقارب 65 ألف مشجع لكلاسيكو فرنسا.

وسبق أن أعلن كلا الفريقين قائمة فريقه لمباراة الليلة.

ويحتل باريس سان جيرمان الصدارة بالعلامة الكاملة من 4 مباريات برصيد 12 نقطة.

فيما يحتل مارسيليا المركز الثامن برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارتين.

