قائمة برشلونة - استمرار غياب يامال.. وتواجد كوبارسي في مواجهة خيتافي

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 15:19

كتب : FilGoal

بيدري - برشلونة ضد رايو فايكانو

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة الفريق التي ستواجه خيتافي.

ويلتقي برشلونة مع خيتافي على ملعب يوهان كرويف بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وتشهد القائمة استمرار غياب لامين يامال وأليخاندرو بالدي.

بينما يتواجد باو كوبارسي رغم الأخبار عن إصابته قبل المباراة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوتشين.

الدفاع: رونالد أراوخو - باو كوبارسي - أندرياس كريستنسن - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - جوفري.

الوسط: داني أولمو - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - مارك بيرنال.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا - ماركوس رشفورد - روني بردغجي - توني فيرنانديز

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة، بينما يحتل خيتافي المركز السادس برصيد 9 نقاط.

