الجزيرة: يويفا يدرس استبعاد إسرائيل من المشاركات الأوروبية

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استبعاد منتخب إسرائيل وفريق مكابي تل أبيب من المشاركات الأوروبية.

ويأتي سبب الإجراء الأوروبي كون أن الهجوم الإسرائيلي على قطر، أحد أكبر رعاة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ووفقا لموقع قناة "الجزيرة" الإخبارية فإنه من المنتظر أن يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا لبحث استبعاد المنتخب الإسرائيلي من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتواجد في المجموعة التاسعة رفقة النرويج وإيطاليا ومولدوفا وإستونيا.

وحقق 3 انتصارات جمع بها 9 نقط بالتساوي مع إيطاليا التي فازت بنفس الرصيد في عدد أقل من المباريات.

بينما يشارك مكابي تل أبيب في بطولة الدوري الأوروبي

وسبق أن رفع الاتحاد الأوروبي قبل مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنام لافتة كُتب عليها "كفى لقتل الأطفال كفى لقتل المدنيين".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وكذلك الدولي استبعد روسيا بشكل مباشر عقب اندلاع الحرب ضد أوكرانيا.