الجزيرة: يويفا يدرس استبعاد إسرائيل من المشاركات الأوروبية

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 15:06

كتب : FilGoal

يويفا

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استبعاد منتخب إسرائيل وفريق مكابي تل أبيب من المشاركات الأوروبية.

ويأتي سبب الإجراء الأوروبي كون أن الهجوم الإسرائيلي على قطر، أحد أكبر رعاة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ووفقا لموقع قناة "الجزيرة" الإخبارية فإنه من المنتظر أن يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا لبحث استبعاد المنتخب الإسرائيلي من تصفيات كأس العالم 2026.

أخبار متعلقة:
هل يقاطع منتخب إسبانيا كأس العالم 2026 في حالة مشاركة إسرائيل؟ الحكومة تجيب "سَبُّونا طوال المباراة".. شكوى لاعبي إسرائيل من إهانات الإيطاليين جاتوزو: نحن غير محظوظين لوجود إسرائيل في مجموعتنا.. ويؤلمني ما يحدث للأطفال والمدنيين بعد تصريحات لاعب أستراليا.. اللجنة الأولمبية الدولية تصدر بيانا بشأن طلبات حظر إسرائيل

ويتواجد في المجموعة التاسعة رفقة النرويج وإيطاليا ومولدوفا وإستونيا.

وحقق 3 انتصارات جمع بها 9 نقط بالتساوي مع إيطاليا التي فازت بنفس الرصيد في عدد أقل من المباريات.

بينما يشارك مكابي تل أبيب في بطولة الدوري الأوروبي

وسبق أن رفع الاتحاد الأوروبي قبل مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنام لافتة كُتب عليها "كفى لقتل الأطفال كفى لقتل المدنيين".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وكذلك الدولي استبعد روسيا بشكل مباشر عقب اندلاع الحرب ضد أوكرانيا.

إسرائيل الاتحاد الأوروبي يويفا
نرشح لكم
طردان وتعادل ضائع في الوقت القاتل.. روما يحسم الديربي ويفوز على لاتسيو تأجيل كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وسان جيرمان بسبب الأحوال الجوية انتهت الدوري الإيطالي - لاتسيو (0)-(1) روما. مورينيو: لم آت لـ بنفيكا لأسبب المشاكل جوارديولا: عاجلا أم آجلا سيحقق أرتيتا لقب الدوري الإنجليزي رودري: لا يمكننا التفكير في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي جيوكيريس: بعدما بدأت الاحتفال بتلك الطريقة سجلت مزيدا من الأهداف قبل لقاء أرسنال.. برناردو سيلفا: غريمنا الأكبر هو ليفربول
أخر الأخبار
طردان وتعادل ضائع في الوقت القاتل.. روما يحسم الديربي ويفوز على لاتسيو 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأجيل كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وسان جيرمان بسبب الأحوال الجوية 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة برشلونة - استمرار غياب يامال.. وتواجد كوبارسي في مواجهة خيتافي 37 دقيقة | الدوري الإسباني
الجزيرة: يويفا يدرس استبعاد إسرائيل من المشاركات الأوروبية 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس إنتركونتينينتال - الجباس: أحلم بالتسجيل ضد أهلي جدة.. ومواجهة محرز ستكون ممتعة ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - بسيوني ينتظر قرار الأطباء لحضور مباراة الأهلي ساعة | الدوري المصري
تعديل موعد مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية من أجل منتخب مصر ساعة | الدوري المصري
انتهت الدوري الإيطالي - لاتسيو (0)-(1) روما. 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513852/الجزيرة-يويفا-يدرس-استبعاد-إسرائيل-من-المشاركات-الأوروبية