كأس إنتركونتينينتال - الجباس: أحلم بالتسجيل ضد أهلي جدة.. ومواجهة محرز ستكون ممتعة

شدد دودو الجباس لاعب بيراميدز على أن فريقه سيلعب ضد أهلي جدة من أجل تحقيق المجد.

ويستعد بيراميدز لمواجهة أهلي جدة في الدور الثاني من بطولة إنتركونتينينتال على ملعب الإنمال.

وقال الجباس في حوار مع صحيفة الرياضية: "مباراة أهلي جدة ستكون تاريخية ونبحث فيها عن المجد، وسنخوضها بلا أي ضغوط، وسنلعب للمتعة طمعا في تاريخ لن يتكرر كثيرا".

وواصل: "الأهلي فريق كبير ويضم لاعبين كبار، لكني لا أؤمن بالفوارق، إذا كان الأهلي بطلا فنحن أبطال إفريقيا ونملك لاعبين دوليين في منتخباتهم، لذلك سيفوز الأكثر جاهزية والأقل أخطاء، وزخم الأهلي بالنجوم ليس دليلا على الفوز المؤكد علينا لأن الكرة تعطي من يعطيها".

وكشف: "أحلم بهز شباك أهلي جدة ودخول التاريخ عبر بوابته".

وتابع: "اللعب الجماهيري هو أكبر وأهم سلاح لبيراميدز، كذلك الروح العالية التي تميز فريقنا، والتعطش الكبير لتحقيق البطولات، الذي سيكون دافعا قويا لتحقيق الفوز".

وشدد: "من لا يتمنى اللعب في الدوري السعودي الآن؟ أي لاعب في العالم يعلم ذلك، وقد تلقيت عرضا رسميا من نادي أحد في 2016، ولولا ارتباطي بتجربة احترافية في ليرس لوافقت، والاتحاد هو النادي السعودي الذي كنت أتمنى اللعب له حبا في جماهيره وشغفا بمستواه الرائع".

وأضاف: "مواجهة رياض محرز ستكون ممتعة للغاية، فمحرز من اللاعبين الموهوبين الذين لديهم ملكة التحكم بالكرة، وأستمتع بما يقدمه من فن كروي، مثلما رأيته من قبل في أقدام محمد أبو تريكة ومحمد الشلهوب".

وأردف: "أدرك تماما أن الجماهير هي وقود الفرق الكبيرة، مثل الأهلي والزمالك، وبالفعل نحن أيضا نحتاجها، والحمد لله بدأت الجماهير المصرية في مشاهدتنا عبر التلفاز بكل اهتمام، خاصة عندما توجنا باللقب الإفريقي، بدليل امتلاء الملعب في النهائي، ومن خلال التدريب بدأ أولياء أمور اللاعبين في الفئات السنية ببناء قاعدة جماهيرية سينتبه لها صغار اللاعبين".

وأتم: "الدوري السعودي هو الأقوى عربيا ومن أفضل الدوريات العالمية بعد استقطابه لنجوم عالميين، وأحدث طفرة غير مسبوقة في مستوى اللاعبين والمدربين، حتى الملاعب والمنشآت، وباتت متابعته أمرا مهما بالنسبة لي".

وكان بيراميدز قد فاز في الدور الأول على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون رد على استاد الدفاع الجوي.