انتهت الدوري الإيطالي - لاتسيو (0)-(1) روما.
الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 13:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة لاتسيو ضد روما في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق94. القاااائم يمنع التعادل للاتسيو بتسديدة قوية من كاتالدي.
ق86. بطاقة حمراء لرضا بلحيان لاعب لاتسيو بسبب دخول قوي على لاعب روما.
ق75. تسديدة من كاستيانوس تمر بجوار المرمى.
ق54. فرصة هدف التعادل تضيع بانفراد من بولاي ديا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق37. جوووووول أول لروما عن طريق لورينزو بيليجريني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق28. سفيلار يتألق ويتصدى لتسديدة قوية من زاكاني.
ق14. تبديل اضطراري للاتسيو بدخول رضا بلحيان بدلا من دالي باشيرو.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
طردان وتعادل ضائع في الوقت القاتل.. روما يحسم الديربي ويفوز على لاتسيو تأجيل كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وسان جيرمان بسبب الأحوال الجوية الجزيرة: يويفا يدرس استبعاد إسرائيل من المشاركات الأوروبية مورينيو: لم آت لـ بنفيكا لأسبب المشاكل جوارديولا: عاجلا أم آجلا سيحقق أرتيتا لقب الدوري الإنجليزي رودري: لا يمكننا التفكير في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي جيوكيريس: بعدما بدأت الاحتفال بتلك الطريقة سجلت مزيدا من الأهداف قبل لقاء أرسنال.. برناردو سيلفا: غريمنا الأكبر هو ليفربول