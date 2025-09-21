انتهت الدوري الإيطالي - لاتسيو (0)-(1) روما.

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 13:26

كتب : FilGoal

روما ضد لاتسيو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة لاتسيو ضد روما في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
السقوط الأول لـ جاسبريني.. تورينو يفوز على روما بعد 4 أعوام مسؤول روما السابق: الجمهور أراد قتلي بسبب دي روسي.. وأمر "رجل المطافي" لمورينيو تسيميكاس ينضم إلى روما الدوري الإيطالي - الـ 1-0 مستمرة مع روما.. ونابولي ينتصر في الثواني الأخيرة

نهاية المباراة

ق94. القاااائم يمنع التعادل للاتسيو بتسديدة قوية من كاتالدي.

ق86. بطاقة حمراء لرضا بلحيان لاعب لاتسيو بسبب دخول قوي على لاعب روما.

ق75. تسديدة من كاستيانوس تمر بجوار المرمى.

ق54. فرصة هدف التعادل تضيع بانفراد من بولاي ديا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37. جوووووول أول لروما عن طريق لورينزو بيليجريني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق28. سفيلار يتألق ويتصدى لتسديدة قوية من زاكاني.

ق14. تبديل اضطراري للاتسيو بدخول رضا بلحيان بدلا من دالي باشيرو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

روما الدوري الإيطالي لاتسيو
نرشح لكم
طردان وتعادل ضائع في الوقت القاتل.. روما يحسم الديربي ويفوز على لاتسيو تأجيل كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وسان جيرمان بسبب الأحوال الجوية الجزيرة: يويفا يدرس استبعاد إسرائيل من المشاركات الأوروبية مورينيو: لم آت لـ بنفيكا لأسبب المشاكل جوارديولا: عاجلا أم آجلا سيحقق أرتيتا لقب الدوري الإنجليزي رودري: لا يمكننا التفكير في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي جيوكيريس: بعدما بدأت الاحتفال بتلك الطريقة سجلت مزيدا من الأهداف قبل لقاء أرسنال.. برناردو سيلفا: غريمنا الأكبر هو ليفربول
أخر الأخبار
طردان وتعادل ضائع في الوقت القاتل.. روما يحسم الديربي ويفوز على لاتسيو 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأجيل كلاسيكو فرنسا بين مارسيليا وسان جيرمان بسبب الأحوال الجوية 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة برشلونة - استمرار غياب يامال.. وتواجد كوبارسي في مواجهة خيتافي 37 دقيقة | الدوري الإسباني
الجزيرة: يويفا يدرس استبعاد إسرائيل من المشاركات الأوروبية 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس إنتركونتينينتال - الجباس: أحلم بالتسجيل ضد أهلي جدة.. ومواجهة محرز ستكون ممتعة ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - بسيوني ينتظر قرار الأطباء لحضور مباراة الأهلي ساعة | الدوري المصري
تعديل موعد مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية من أجل منتخب مصر ساعة | الدوري المصري
انتهت الدوري الإيطالي - لاتسيو (0)-(1) روما. 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513848/مباشر-الدوري-الإيطالي-لاتسيو-0-1-روما-القااااائم-يمنع-التعادل