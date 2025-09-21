انتهت الدوري الإيطالي - لاتسيو (0)-(1) روما

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 13:26

كتب : FilGoal

روما ضد لاتسيو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة لاتسيو ضد روما في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق94. القاااائم يمنع التعادل للاتسيو بتسديدة قوية من كاتالدي.

ق86. بطاقة حمراء لرضا بلحيان لاعب لاتسيو بسبب دخول قوي على لاعب روما.

ق75. تسديدة من كاستيانوس تمر بجوار المرمى.

ق54. فرصة هدف التعادل تضيع بانفراد من بولاي ديا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37. جوووووول أول لروما عن طريق لورينزو بيليجريني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق28. سفيلار يتألق ويتصدى لتسديدة قوية من زاكاني.

ق14. تبديل اضطراري للاتسيو بدخول رضا بلحيان بدلا من دالي باشيرو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

روما الدوري الإيطالي لاتسيو
