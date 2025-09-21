سلة - بقيادة مصرية.. أهلي طرابلس أول عربي وإفريقي يحصد ميدالية في بطولة إنتركونتينينتال

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 13:16

كتب : FilGoal

فريق أهلي طرابلس لكرة السلة

حصل أهلي طرابلس الليبي على المركز الثالث في بطولة إنتركونتينينتال لكرة السلة.

ويشارك في البطولة أبطال القارات، ويشارك أهلي طرابلس كبطل لإفريقيا.

وفاز الأهلي على فلامنجو البرازيلي في بماراة تحديد المركزين الثالث والرابع ليتوج بالميدالية البرونزية.

أخبار متعلقة:
سلة – الكرداني يقود أهلي طرابلس لهزيمة بطل اليابان في كأس إنتركونتيننتال كرة سلة – الفحيص الأردني يتوج بالبطولة العربية للسيدات بمشاركة ميرال أشرف كرة سلة - "يقترب من مزاملة قدوته".. الأهلي يضم يحيى خالد جوهرة الصيد لفريق الناشئين كرة سلة - لخلافة أحمد عمر.. تعيين الإسباني كوينتانا مديرا فني لفريق الاتحاد

ويقود المصري محمد الكرداني تدريب أهلي طرابلس خلال البطولة.

تقدم أهلي طرابلس في الربع الأول بنتيجة 26-22، قبل أن يحول فلامنجو تأخره لتقدم في الربعين الثالث والرابع.

وبالربع الأخير نجح أهلي طرابلس في العودة من جديد والتقدم ليحقق الانتصار.

وأصبح أهلي طرابلس أول فريق عربي وإفريقي يحصل على ميدالية في بطولة إنتركونتينينتال.

وسبق للأهلي والزمالك المشاركة في البطولة في أوقات سابقة.

كرة سلة أهلي طرابلس إنتركونتينينتال
نرشح لكم
سلة – الكرداني يقود أهلي طرابلس لهزيمة بطل اليابان في كأس إنتركونتيننتال كرة سلة – الفحيص الأردني يتوج بالبطولة العربية للسيدات بمشاركة ميرال أشرف كرة سلة - لخلافة أحمد عمر.. تعيين الإسباني كوينتانا مديرا فني لفريق الاتحاد كرة سلة - "يقترب من مزاملة قدوته".. الأهلي يضم يحيى خالد جوهرة الصيد لفريق الناشئين شادي طارق مديرا للتعاقدات لألعاب الصالات بالزمالك كرة سلة 3×3 – قائمة منتخب مصر للشباب للمشاركة في كأس العالم بالصين كرة سلة - إنجاز تاريخي.. منتخب مصر ناشئات يتوج بلقب بطولة إفريقيا لأول مرة كرة سلة – منتخب مصر للناشئين ينهي بطولة إفريقيا في المركز الرابع
أخر الأخبار
كأس إنتركونتينينتال - الجباس: أحلم بالتسجيل ضد أهلي جدة.. ومواجهة محرز ستكون ممتعة 9 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - بسيوني ينتظر قرار الأطباء لحضور مباراة الأهلي 21 دقيقة | الدوري المصري
تعديل موعد مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية من أجل منتخب مصر 43 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإيطالي - لاتسيو (0)-(1) روما.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
سلة - بقيادة مصرية.. أهلي طرابلس أول عربي وإفريقي يحصد ميدالية في بطولة إنتركونتينينتال ساعة | كرة سلة
مورينيو: لم آت لـ بنفيكا لأسبب المشاكل ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: عاجلا أم آجلا سيحقق أرتيتا لقب الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
وكالة ليفاندوفسكي تكشف حقيقة مفاوضات انتقاله لـ الدوري السعودي 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513847/سلة-بقيادة-مصرية-أهلي-طرابلس-أول-عربي-وإفريقي-يحصد-ميدالية-في-بطولة-إنتركونتينينتال