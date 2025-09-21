سلة - بقيادة مصرية.. أهلي طرابلس أول عربي وإفريقي يحصد ميدالية في بطولة إنتركونتينينتال

حصل أهلي طرابلس الليبي على المركز الثالث في بطولة إنتركونتينينتال لكرة السلة.

ويشارك في البطولة أبطال القارات، ويشارك أهلي طرابلس كبطل لإفريقيا.

وفاز الأهلي على فلامنجو البرازيلي في بماراة تحديد المركزين الثالث والرابع ليتوج بالميدالية البرونزية.

ويقود المصري محمد الكرداني تدريب أهلي طرابلس خلال البطولة.

تقدم أهلي طرابلس في الربع الأول بنتيجة 26-22، قبل أن يحول فلامنجو تأخره لتقدم في الربعين الثالث والرابع.

وبالربع الأخير نجح أهلي طرابلس في العودة من جديد والتقدم ليحقق الانتصار.

وأصبح أهلي طرابلس أول فريق عربي وإفريقي يحصل على ميدالية في بطولة إنتركونتينينتال.

وسبق للأهلي والزمالك المشاركة في البطولة في أوقات سابقة.