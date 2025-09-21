سلة - بقيادة مصرية.. أهلي طرابلس أول عربي وإفريقي يحصد ميدالية في بطولة إنتركونتينينتال
الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 13:16
كتب : FilGoal
حصل أهلي طرابلس الليبي على المركز الثالث في بطولة إنتركونتينينتال لكرة السلة.
ويشارك في البطولة أبطال القارات، ويشارك أهلي طرابلس كبطل لإفريقيا.
وفاز الأهلي على فلامنجو البرازيلي في بماراة تحديد المركزين الثالث والرابع ليتوج بالميدالية البرونزية.
ويقود المصري محمد الكرداني تدريب أهلي طرابلس خلال البطولة.
تقدم أهلي طرابلس في الربع الأول بنتيجة 26-22، قبل أن يحول فلامنجو تأخره لتقدم في الربعين الثالث والرابع.
وبالربع الأخير نجح أهلي طرابلس في العودة من جديد والتقدم ليحقق الانتصار.
وأصبح أهلي طرابلس أول فريق عربي وإفريقي يحصل على ميدالية في بطولة إنتركونتينينتال.
وسبق للأهلي والزمالك المشاركة في البطولة في أوقات سابقة.
نرشح لكم
سلة – الكرداني يقود أهلي طرابلس لهزيمة بطل اليابان في كأس إنتركونتيننتال كرة سلة – الفحيص الأردني يتوج بالبطولة العربية للسيدات بمشاركة ميرال أشرف كرة سلة - لخلافة أحمد عمر.. تعيين الإسباني كوينتانا مديرا فني لفريق الاتحاد كرة سلة - "يقترب من مزاملة قدوته".. الأهلي يضم يحيى خالد جوهرة الصيد لفريق الناشئين شادي طارق مديرا للتعاقدات لألعاب الصالات بالزمالك كرة سلة 3×3 – قائمة منتخب مصر للشباب للمشاركة في كأس العالم بالصين كرة سلة - إنجاز تاريخي.. منتخب مصر ناشئات يتوج بلقب بطولة إفريقيا لأول مرة كرة سلة – منتخب مصر للناشئين ينهي بطولة إفريقيا في المركز الرابع