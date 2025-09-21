مورينيو: لم آت لـ بنفيكا لأسبب المشاكل

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 12:54

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - بنفيكا

شدد جوزيه مورينيو المدير الفني لـ بنفيكا أنه لم يأت ليتسبب في المشاكل مع الغريمين بورتو وسبورتنج لشبونة.

وتولى مورينيو تدريب بنفيكا وفي اللقاء الأول فاز بثلاثية دون رد على أفيش في الدوري البرتغالي.

وانتقد البعض قرار مورينيو بتدريب بنفيكا خاصة أنه جاء بعد أيام من تلقيه ترحيبا حارا من جماهير بورتو.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي بعد الفوز 3-0 على أفيش: "إذا سألتني هل بورتو أحد أكبر أندية العالم، فالإجابة نعم. هل بورتو عملاقا، فسأقول نعم. لم آتِ إلى بنفيكا لزعزعة استقرار بورتو، بل جئتُ للاستفادة من تدريب نادٍ كبير يمتلك طموحات كبيرة. آمل ألا تكونوا غاضبين مني".

وأضاف "بعد وصولي إلى بنفيكا، تحدثت مع فيلاش بواش (رئيس بورتو) وفارانداس (رئيس سبورتنج). كوني مدرب بنفيكا لا يعني أنني أتيت لأسبب المشاكل".

وأتم "هل أعتقد أنهم سيصفقون لي مجددًا في دراجاو ملعب بورتو؟ بالطبع لا. بورتو جزء أساسي من تاريخي، وأنا جزء منه".

وشهدت المباراة ظهور جوزيه مورينيو الأول لقيادة بنفيكا بعد 25 عاما.

وسيحل بنفيكا ضيفا على بورتو يوم 5 أكتوبر المقبل لحساب الجولة التاسعة من الدوري البرتغالي في ملعب دراجاو.

ويتصدر بورتو الترتيب برصيد 18 نقطة فيما يحتل بنفيكا المركز الثاني برصيد 13 نقطة وله مباراة أقل.

