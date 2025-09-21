وكالة ليفاندوفسكي تكشف حقيقة مفاوضات انتقاله لـ الدوري السعودي

أوضحت وكالة Gol International المسؤولة عن روبرت ليفاندوفسكي حقيقة وجود مفاوضات لانتقال مهاجم برشلونة إلى الدوري السعودي.

وينتهي تعاقد الهداف البولندي بنهاية الموسم الجاري مع برشلونة.

وصرّحت الوكالة لـ صحيفة "الرياضية" السعودية: "حدثت استفسارات فقط لم ترتق للمستوى الرسمي من أي فريق سعودي سواء مع اللاعب أو الوكالة".

وأضاف "ليفاندوفسكي مستمر مع برشلونة لنهاية الموسم بشكل طبيعي، أي حديث عن الانتقال للدوري السعودي سيكون الموسم المقبل وتحديدا في يناير".

وأردف "روبرت يركز مع برشلونة ويطمح للفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني ثم سيفكر في الخطوة التالية بعد".

وأتم "خطوة الانتقال للدوري السعودي قد يصبح واقعا ملموسا في الموسم المقبل".

صاحب الـ 37 عاما خاض هذا الموسم 4 مباريات سجل خلالها هدفين.

وبقميص برشلونة شارك في 51 مباراة سجل 103 هدفا وصنع 20 في جميع المسابقات وتوج بـ 5 ألقاب.