منتخب مصر للشباب ينتصر بخماسية على فريق تشيلي استعدادا لكأس العالم

حقق منتخب مصر للشباب الفوز على فريق سان لويس التشيلي (أحد أندية الدرجة الثانية) بنتيجة 5-0.

ويستعد منتخب مصر بقيادة أسامة نبيه للمشاركة في كأس العالم للشباب والمقرر إقامتها في تشيلي.

وأقيمت المباراة خلال معسكر الإعداد المغلق في مدينة كوينتيرو المتواجدة على سواحل المحيط الهادئ غرب تشيلي وتبعد ساعتين بالحافلة عن العاصمة سانتياجو.

لعب المنتخب كل شوط بتشكيل مختلف وشارك جميع اللاعبين وضم التشكيل في الشوط الأول كلا من: أحمد وهب - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي - سيف سفاجا – أحمد خالد "كاباكا" وسليم طلب - تيبو جابريال - محمد عبد الله - حامد عبد الله - محمد هيثم.

وفى الشوط الثاني بتشكيل ضم: أحمد منشاوي - أحمد نائل - معتز محمد - مؤمن شريف - سيف سفاجا - عمر خضر - محمد السيد - أحمد وحيد - عمر معوض - أحمد شرف - عمر "بيبو".

وشارك ياسين عاطف بدلا من عمر معوض الذي تعرض لإصابة بكدمة في الظهر وهو بحالة جيدة جدا ولكن الجهاز الفني استبدله للحفاظ عليه.

سجل أهداف منتخب مصر كل من أحمد خالد "كاباكا" (هدفين) وحامد عبد الله ومحمد هيثم ’ وفي الشوط الثاني أحرز محمد السيد الهدف الخامس.

وتقام منافسات كأس العالم للشباب في الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

ويختتم منتخب مصر تحضيراته للبطولة بمواجهة منتخب نيو كاليدونيا الإثنين المقبل الموافق 22 سبتمبر الجاري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود) - أحمد عابدين (الأهلي) - عبد الله بوستنجي (زد) - معتز محمد (حرس الحدود) - مؤمن شريف (الاتحاد السكندري) - مهاب سامي (إنبي).

الوسط: أحمد خالد كباكا (زد) - محمد السيد (الزمالك) - أحمد وحيد (غزل المحلة) - سيف سفاجا (إنبي) - سليم طلب (هيرتا برلين الألماني) - تيبو جابريال (ماينز الألماني).

الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي) عمر سيد معوض (الأهلي) حامد عبد الله (إنبي) - عمرو بيبو (أراو السويسري) - ياسين عاطف (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد شرف (المصري) - محمد هيثم (الأهلي).

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي أصحاب الأرض، ونيوزيلندا، واليابان.