سجل هدفين وصنع آخر.. ميسي يقود إنتر ميامي لفوز شاق على دي سي يونايتد

قاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على دي سي يونايتد بنتيجة 3-2 في الدوري الأمريكي بتسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة.

ووصل ميسي لـ 22 هدفا في الدوري الأمريكي هذا الموسم وانفرد بصدارة ترتيب الهدافين كما قدم 10 تمريرات حاسمة.

وتقدم إنتر ميامي بالهدف الأول في الدقيقة 35 عن طريقة تاديو أليندي الذي انفرد إثر تمريرة بينية رائعة من ميسي.

وأدرك كريستيان بنتيكي التعادل لدي سي في الدقيقة 53.

وأعاد ميسي التقدم لإنتر ميامي في الدقيقة 66 من صناعة جوردي ألبا.

وأهدر البديل ماتيو سيلفيتي ركلة جزاء في الدقيقة 72 كادت أن تتقدم لإنتر ميامي بنتيجة 3-1.

وقبل 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة سجل ميسي هدفا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ليصبح الفارق هدفين.

وفي الدقيقة 90+7 قلص جاك موريل النتيجة لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2 لإنتر ميامي.

الفوز ارتقى به إنتر ميامي لـ 52 نقطة في المركز الخامس من القسم الشرقي وتتبقى له 6 مباريات على إنهاء مرحلة الدوري.

وسيلتقي إنتر ميامي خلال الفترة المقبلة ما بين 25 سبتمبر و19 أكتوبر مع كل من نيويورك سيتي وتورنتو وشيكاغو فاير ونيو أنجلاند وأتلانتا يونايتد وناشفيل.

ويتأهل أول 9 فرق مباشرة إلى الملحق للمنافسة على لقب الدوري الأمريكي.