سجل هدفين وصنع آخر.. ميسي يقود إنتر ميامي لفوز شاق على دي سي يونايتد

الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 10:56

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

قاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على دي سي يونايتد بنتيجة 3-2 في الدوري الأمريكي بتسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة.

ووصل ميسي لـ 22 هدفا في الدوري الأمريكي هذا الموسم وانفرد بصدارة ترتيب الهدافين كما قدم 10 تمريرات حاسمة.

وتقدم إنتر ميامي بالهدف الأول في الدقيقة 35 عن طريقة تاديو أليندي الذي انفرد إثر تمريرة بينية رائعة من ميسي.

أخبار متعلقة:
شبكة ESPN: إنتر ميامي يتوصل لاتفاق لبقاء ميسي لما بعد 2026 مع رقم قياسي تاريخي.. ميسي يسجل ويصنع في فوز إنتر ميامي على سياتل كامبوس: إذا كان ديمبيلي اسمه ميسي أو رونالدو سيتوج بالكرة الذهبية دون نقاش تشارلوت يعاقب "بانينكا" ميسي بثلاثية في إنتر ميامي ضمن منافسات الدوري الأمريكي

وأدرك كريستيان بنتيكي التعادل لدي سي في الدقيقة 53.

وأعاد ميسي التقدم لإنتر ميامي في الدقيقة 66 من صناعة جوردي ألبا.

وأهدر البديل ماتيو سيلفيتي ركلة جزاء في الدقيقة 72 كادت أن تتقدم لإنتر ميامي بنتيجة 3-1.

وقبل 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة سجل ميسي هدفا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ليصبح الفارق هدفين.

وفي الدقيقة 90+7 قلص جاك موريل النتيجة لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2 لإنتر ميامي.

الفوز ارتقى به إنتر ميامي لـ 52 نقطة في المركز الخامس من القسم الشرقي وتتبقى له 6 مباريات على إنهاء مرحلة الدوري.

وسيلتقي إنتر ميامي خلال الفترة المقبلة ما بين 25 سبتمبر و19 أكتوبر مع كل من نيويورك سيتي وتورنتو وشيكاغو فاير ونيو أنجلاند وأتلانتا يونايتد وناشفيل.

ويتأهل أول 9 فرق مباشرة إلى الملحق للمنافسة على لقب الدوري الأمريكي.

ليونيل ميسي الدوري الأمريكي
نرشح لكم
وسام سجل وخرج مصابا.. كولومبوس كرو يتعادل مع تورنتو في الدوري الأمريكي فيفا: تلقينا أكثر من 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم 2026 سانتوس يعلن إصابة نيمار مارسيال بعد انضمامه لـ مونتيري: أشعر أنني جاهز للمشاركة شبكة ESPN: إنتر ميامي يتوصل لاتفاق لبقاء ميسي لما بعد 2026 للمباراة الثانية على التوالي.. وسام أبو علي يسجل في خسارة كولومبوس كرو بالدوري الأمريكي مع رقم قياسي تاريخي.. ميسي يسجل ويصنع في فوز إنتر ميامي على سياتل وسام أبو علي يتحدث بعد هدفه الأول مع كولومبوس كرو
أخر الأخبار
خبر في الجول - بسيوني ينتظر قرار الأطباء لحضور مباراة الأهلي 12 دقيقة | الدوري المصري
تعديل موعد مباراة الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية من أجل منتخب مصر 33 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري الإيطالي - لاتسيو (0)-(1) روما.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
سلة - بقيادة مصرية.. أهلي طرابلس أول عربي وإفريقي يحصد ميدالية في بطولة إنتركونتينينتال ساعة | كرة سلة
مورينيو: لم آت لـ بنفيكا لأسبب المشاكل ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: عاجلا أم آجلا سيحقق أرتيتا لقب الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
وكالة ليفاندوفسكي تكشف حقيقة مفاوضات انتقاله لـ الدوري السعودي 2 ساعة | سعودي في الجول
رودري: لا يمكننا التفكير في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/articles/513838/سجل-هدفين-وصنع-آخر-ميسي-يقود-إنتر-ميامي-لفوز-شاق-على-دي-سي-يونايتد