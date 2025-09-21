وسام سجل وخرج مصابا.. كولومبوس كرو يتعادل مع تورنتو في الدوري الأمريكي

واصل وسام أبو علي سلسلته التهديفية وأحرز هدفا في تعادل فريقه كولومبوس كرو ضد تورنتو في الدوري الأمريكي.

ولأول مرة يسجل وسام هدفا أمام أنصار فريقه بعدما سجل هدفين في المباراتين السابقتين خارج القواعد.

وسجل وسام الهدف الأول بتسديدة أرضية من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء في الدقيقة 16 كتب بها تقدم فريقه.

وخرج الدولي الفلسطيني في الدقيقة 32 متأثرا بالإصابة، وتعرض وسام للإصابة في الكاحل الأيمن عقب تدخل مدافع تورنتو على قدمه.

Wessam Abou Ali gets on the board for the first time in front of the @ColumbusCrew crowd 👊 pic.twitter.com/zIyrGvoaDN — Major League Soccer (@MLS) September 21, 2025

وأدرك ريتشي لاريا التعادل لتورنتو في الدقيقة 51 من الشوط الثاني.

التعادل تسبب في تراجع كرو إلى المركز الثامن برصيد 50 نقطة في القسم الشرقي من 31 مباراة.

فيما يحتل تورنتو الذي تعادل للمباراة السادسة على التوالي المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة.

ويتأهل أول 9 فرق إلى الملحق للمنافسة على لقب الدوري الأمريكي.

وتتبقى لكرو حاليا 3 مباريات في المرحلة الرئيسية من الدوري الأمريكي حيث سيواجه شيكاغو فاير وأورلاندو سيتي ونيويورك ريد بولز.

وسبق أن حقق كرو لقب الدوري الأمريكي في 3 مناسبات سابقة آخرها في 2023.