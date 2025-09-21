بمشاركة رامي ربيعة.. العين يهزم خورفكان وينقض على الصدارة
الأحد، 21 سبتمبر 2025 - 01:07
كتب : FilGoal
حقق العين فوزا كبيرا على خورفكان بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي.
وشارك رامي ربيعة مع العين طوال المباراة.
الهدف الأول سجله كودجو لابا في الدقيقة 45+2.
وفي الدقيقة 58 أضاف لابا ثاني الأهداف بعد تمريرة من أمادو نيانج.
وأخيرا في الدقيقة 79 أكمل لابا الهاتريك بركلة جزاء.
الفوز رفع رصيد العين إلى 10 نقاط في الصدارة من 3 انتصارات وتعادل، بفارق الأهداف عن شباب الأهلي دبيز
أما خورفكان فيحتل المركز التاسع برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل وهزيمتين.
نرشح لكم
التعادل الأول والمشاركة الأساسية الثانية.. أكرم توفيق رجل مباراة الشمال والغرافة فخر الدين بن يوسف إلى الاتحاد المنستيري بمشاركة إبراهيم عادل والنني.. الجزيرة يكتسح بني ياس برباعية في الدوري الإماراتي أبطال إفريقيا – البدري يعود مع أهلي طرابلس بتعادل سلبي أمام بطل بنين ريبيرو مرشح لتدريب الرجاء المغربي بعد بيان الجيش الملكي الناري.. الاتحاد المغربي يعلن إيقاف حكم مباراته ضد الرجاء الجيش الملكي يهاجم طاقم تحكيم مواجهة الرجاء في بيان رسمي دوري أبطال آسيا 2 – النصر ينتصر بخماسية في غياب رونالدو.. والوصل يفوز بسباعية