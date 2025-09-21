بمشاركة رامي ربيعة.. العين يهزم خورفكان وينقض على الصدارة

حقق العين فوزا كبيرا على خورفكان بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي.

وشارك رامي ربيعة مع العين طوال المباراة.

الهدف الأول سجله كودجو لابا في الدقيقة 45+2.

وفي الدقيقة 58 أضاف لابا ثاني الأهداف بعد تمريرة من أمادو نيانج.

وأخيرا في الدقيقة 79 أكمل لابا الهاتريك بركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد العين إلى 10 نقاط في الصدارة من 3 انتصارات وتعادل، بفارق الأهداف عن شباب الأهلي دبيز

أما خورفكان فيحتل المركز التاسع برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل وهزيمتين.

