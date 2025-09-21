ماريسكا: لهذا السبب استبدلت بالمر.. ونستحق ركلة جزاء ضد مانشستر يونايتد

شرح إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي سبب استبدال كول بالمر ضد مانشستر يونايتد.

وفاز مانشستر يونايتد على تشيلسي بهدفين لهدف في مباراة مثيرة جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

واستبدل ماريسكا لاعبه الإنجليزي في الدقيقة 21.

وقال المدرب الإيطالي لـ بي بي سي: "البطاقة الحمراء غيرت مجريات المباراة بعد 3 دقائق، بعد البطاقة الحمراء لهم أصبحت المباراة 10 ضد 10، وهذا غير المباراة بالنسبة لنا، كان علينا أن نبدأ بطريقة أفضل".

وواصل "نستحق البطاقة الحمراء وكذلك الحصول على ركلة جزاء".

وأكمل "تبديلاتي؟ مانشستر يونايتد هاجم بـ 5 لاعبين، يمكنك الدفاع بـ 4 عندما تكون المباراة 11 ضد 11".

وأنهى حديثه قائلا: "كول بالمر خضع لاختبار طبي ولم يكن جاهزا بنسبة 100%".

وشهدت المباراة طرد روبرت سانشيز حارس مرمى تشيلسي في الدقيقة الخامسة، وكذلك كاسيميرو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وتغلب مانشستر يونايتد على تشيلسي ليرفع رصيده إلى النقطة 7 ويرتقي للمركز التاسع، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 8 في المركز السادس.

شهدت المباراة إثارة كبيرة من بدايتها بعد طرد روبرت سانشيز حارس مرمى تشيلسي، ثم طرد كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ولم يخسر مانشستر يونايتد على ملعبه "أولد ترافورد" أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي آخر 13 مباراة، وذلك بعدما فاز في 6 وتعادل في 7.

