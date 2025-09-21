مصدر من الزمالك لـ في الجول: غياب بانزا عن المباريات لقرار فني من فيريرا

كشف مصدر من الزمالك أسباب غياب الأنجولي شيكو بانزا عن مباريات الفريق الأخيرة في الدوري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "غياب شيكو بانزا عن الزمالك يرجع لقرار فني من المدرب يانيك فيريرا".

وأضاف "اللاعب منتظم في التدريبات بشكل طبيعي منذ وصوله لمصر الأسبوع الماضي ولم يتخلف عن أي مران بعدما تم تطبيق اللائحة عليه بسبب تأخره في العودة للقاهرة".

وأتم تصريحاته "أما تواجده في المباريات من عدمه فهو قرار فني من المدرب يانيك فيريرا".

وزعم موقع VisualFoot الأنجولي أن غياب شيكو بانزا لاعب الزمالك عن المشاركة مع فريقه بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال الموقع إن بانزا يغيب عن الزمالك ليس بسبب فني أو للإصابة، ولكن بسبب عدم حصول اللاعب على مستحاقته المالية المتأخرة بالإضافة إلى بعض المكافآت.

وأن هناك مفاوضات جارية بين بانزا وإدارة النادي الأبيض لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة ولكن دون التوصل لحل حتى الآن.

وغاب شيكو بانزا عن الزمالك أمام المصري والإسماعيلي في الدوري المصري.

وعاد شيكو بانزا إلى مصر متأخرا بعد نهاية التوقف الدولي الماضي، ولذلك فضل يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك استبعاده من المباريات.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون رد، ليواصل تصدر الدوري المصري برصيد 16 نقطة.