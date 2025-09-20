تقرير أنجولي: غياب شيكو بانزا عن الزمالك لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة

زعم موقع VisualFoot الأنجولي أن غياب شيكو بانزا لاعب الزمالك عن المشاركة مع فريقه بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال الموقع إن بانزا يغيب عن الزمالك ليس بسبب فني أو للإصابة، ولكن بسبب عدم حصول اللاعب على مستحاقته المالية المتأخرة بالإضافة إلى بعض المكافآت.

وأن هناك مفاوضات جارية بين بانزا وإدارة النادي الأبيض لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة ولكن دون التوصل لحل حتى الآن.

وانضم شيكو بانزا للزمالك في الصيف الماضي قادما من إستوريلا البرتغالي، وسجل مع الأبيض هدفين في الدوري المصري.

وغاب شيكو بانزا عن الزمالك أمام المصري والإسماعيلي في الدوري المصري.

وعاد شيكو بانزا إلى مصر متأخرا بعد نهاية التوقف الدولي الماضي، ولذلك فضل يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك استبعاده من المباريات.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون رد، ليواصل تصدر الدوري المصري برصيد 16 نقطة.